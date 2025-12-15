Udicon Calabria, pendolari in forte difficoltà: “Servono interventi urgenti sulla linea Paola–Reggio Calabria”

“La situazione dei pendolari sulla linea Paola–Reggio Calabria è ulteriormente peggiorata dopo oltre due mesi di disagi continui.

Una condizione che pesa ogni giorno e che sta lasciando segni evidenti sui viaggiatori” così Nico Iamundo, Presidente regionale Udicon Calabria APS, interviene sui gravi disagi che interessano ogni giorno migliaia di utenti del trasporto ferroviario regionale in Calabria.

“Parliamo di lavoratori, studenti e famiglie costretti a viaggiare in condizioni di incertezza totale prosegue Iamundo con treni cancellati all’ultimo minuto, ritardi e coincidenze impossibili.

Spesso i pendolari sono obbligati a utilizzare Frecce o Intercity, pagando supplementi pur essendo in possesso di regolare abbonamento regionale. È una situazione ingiusta e inaccettabile”.

I disagi quotidiani comportano ritardi sul posto di lavoro, sanzioni da parte delle aziende, ingressi tardivi nelle scuole e la perdita di coincidenze con voli e altri mezzi di trasporto.

Udicon Calabria APS chiede una revisione degli orari più critici, attraverso una elencazione puntuale dei treni interessati e, in caso di cancellazioni, la possibilità per i possessori di abbonamento regionale di viaggiare su IC e Frecce senza alcun costo aggiuntivo fino al completamento dei lavori sulla linea.

“Confidiamo in risposte concrete e restiamo pronti al confronto, perché i pendolari calabresi non possono più aspettare e hanno diritto a una mobilità efficiente”, conclude Nico Iamundo,