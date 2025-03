Ugo Gardini (Federproprietà Calabria) commenta la riconferma di Pietro Falbo nel consiglio nazionale di Confcommercio

La conferma di Pietro Falbo nel Consiglio Nazionale di Confcommercio per il prossimo quinquennio rappresenta un’ottima notizia per le imprese ed il sistema economico dell’area centrale della Calabria e di tutta la Regione.

La rielezione di Falbo, per le qualità professionali e personali che lo hanno portato prima ai vertici della Confcommercio Calabria Centrale e, di recente, alla guida del sistema camerale Calabrese, quale Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, rafforza il ruolo e le prospettive delle imprese calabresi nell’ambito dell’economia nazionale e rappresenta il riconoscimento del grande lavoro da lui svolto, con dedizione ed efficacia, per migliorare la competitività dell’intero sistema produttivo calabrese.

Al Presidente Falbo Federproprietà Calabria esprime le proprie congratulazioni assicurando, così come per il passato, la disponibilità e l’interesse a proseguire e incrementare la collaborazione già in atto indirizzata a rivitalizzare il sistema economico e produttivo calabrese, nel quale è a pieno titolo collocata la proprietà edilizia.

Avv. Ugo Gardini Presidente Federproprietà Calabria