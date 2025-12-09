Ugo Vetere: “Auguri di buon lavoro al nuovo presidente della Provincia di Cosenza, Giancarlo Lamensa”

Il sindaco di Santa Maria del Cedro, Ugo Vetere, ha espresso i suoi auguri al nuovo presidente della Provincia di Cosenza, Giancarlo Lamensa.

«Al nuovo presidente della Provincia di Cosenza, Giancarlo Lamensa, rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro ha dichiarato Vetere.

La fase amministrativa che si apre rappresenta una sfida importante per il nostro territorio e la nostra provincia, che sono certo saprà affrontare con equilibrio, impegno e continuità».

Parole di apprezzamento e vicinanza anche per la consigliera regionale Rosaria Succurro, già presidente della Provincia di Cosenza.

«Alla mia amica e consigliera regionale, Rosaria Succurro, porgo i più sentiti auguri per il prosieguo del suo mandato in Consiglio regionale. Grazie per quanto hai fatto, da presidente della Provincia di Cosenza, per la nostra comunità» ha aggiunto Vetere.