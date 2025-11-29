UICI Reggio Calabria: un mese di iniziative per promuovere prevenzione, diritti e inclusione sociale

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Territoriale di Reggio Calabria ETS APS, avvia un articolato programma di iniziative che accompagnerà la comunità per tutto il mese di dicembre, confermando il ruolo centrale dell’associazione nella tutela dei diritti, nella promozione dell’autonomia e nella diffusione di una cultura inclusiva e attenta alla prevenzione visiva.

Tutte le attività sono realizzate con il contributo della Città Metropolitana di Reggio Calabria – Settore 7 “Istruzione, Sport e Politiche Sociali”, nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto con l’UICI.

Il calendario prenderà l’avvio lunedì 1° dicembre presso la Parrocchia di Maria Santissima del Carmelo in Archi e proseguirà martedì 2 dicembre nella Parrocchia di Santa Maria del Divino Soccorso e mercoledì 3 dicembre presso la stessa sezione UICI di Reggio Calabria di Via Michele Barbaro n. 33, con tre giornate dedicate alla prevenzione oculare.

In queste giornate, dalle ore 9:30 alle 12:30, i cittadini potranno usufruire di visite oculistiche gratuite a cura di medici specialisti e personale qualificato, oltre a ricevere materiale informativo sulla prevenzione, per un limite massimo di 35 persone che si potranno presentare spontaneamente nei luoghi sopracitati.

Nelle giornate del 2 e 4 dicembre, dalle ore 9:00 alle 12:00, presso la Scuola dell’Infanzia “Carducci–Da Feltre” di Reggio Calabria, i bambini parteciperanno al percorso esperienziale “L’esperienza è conoscenza: percorso sensoriale per bambini”, realizzato con il supporto del Centro di Consulenza Tiflodidattica di Reggio Calabria.

Attraverso laboratori guidati, i più piccoli saranno stimolati a esplorare la percezione, il contatto e l’ascolto, sviluppando consapevolezza e rispetto verso la diversità. Un’iniziativa che testimonia l’impegno dell’UICI anche nella dimensione educativa e nella costruzione di una comunità inclusiva fin dall’infanzia.

Il ciclo di attività continuerà martedì 9 dicembre, dalle 9:30 alle 12:30, presso l’Auditorium Don Mimmo Geraci della Chiesa di Santa Lucia, con il convegno “Guardare lontano: prevenzione oculistica e innovazione”, in collaborazione con la Parrocchia di Santa Lucia.

Anche in questa mattinata saranno disponibili visite oculistiche gratuite, sempre per un limite massimo di 35 persone.

Dopo i saluti della presidente Francesca Marino, del sindaco f.f. e del parroco don Domenico Cartella, interverranno l’avvocato Annunziato Antonino Denisi, la dottoressa Annamaria Rosato, la consigliera territoriale Carmela Petrelli, la responsabile del Centro Tiflodidattico Sabrina Stuppino, l’avvocato Filomena Iatì e la psicologa Alessandra Templorini.

I relatori affronteranno temi quali il lavoro come autonomia, la prevenzione oculistica, la tecnologia assistiva, l’apprendimento senza barriere, la mobilità e il riconoscimento dei bisogni delle persone con disabilità visiva, offrendo una visione ampia e approfondita dei percorsi di inclusione.

Queste iniziative confermano l’impegno costante dell’UICI di Reggio Calabria, come presidio attivo sul territorio, capace di unire prevenzione, formazione, sensibilizzazione e sostegno alle famiglie.

Attraverso un dialogo continuo con istituzioni, scuole, parrocchie e professionisti, l’Unione si pone come punto di riferimento per la costruzione di una società più attenta, accessibile e rispettosa delle diverse esigenze della comunità.