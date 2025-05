Uil Calabria e Uila Calabria “piano AIB 2025, strumento innovativo ma ora serve stabilizzare gli operatori e rilanciare il lavoro forestale”

La Uil e la Uila Calabria accolgono con favore la presentazione del Piano antincendi boschivi (AIB) 2025 della Regione Calabria, uno strumento strategico avanzato per la prevenzione e gestione degli incendi boschivi, in vigore dall’1 giugno al 30 settembre.

Un piano che coniuga innovazione tecnologica, interventi operativi, formazione e cooperazione tra enti, e che riconosce finalmente l’importanza di una risposta coordinata e tempestiva alle emergenze ambientali.

La Uil Calabria e la Uila Calabria sottolineano in particolare l’adozione del Gemello digitale e della piattaforma WebGIS, la cui capacità di integrare droni, sensori e dati ambientali in tempo reale rappresenta un passo avanti significativo nella gestione dei rischi.

L’utilizzo di oltre 200 squadre operative, l’impiego di circa 3.000 operai forestali e il coinvolgimento attivo del volontariato organizzato dimostrano un sistema che si sta strutturando con sempre maggiore efficacia.

Tuttavia, non possiamo non evidenziare alcune criticità che il Piano, da solo, non può risolvere: la mancanza di continuità occupazionale per molti lavoratori forestali stagionali;

la necessità di un piano straordinario di assunzioni, considerata la costante riduzione del personale e progressivo invecchiamento della manodopera e l’urgenza di rafforzare le sinergie con i Comuni, molti dei quali come emerso nel caso di Reggio Calabria procedono con lentezza nell’aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco.

“Innovazione e tecnologia non possono prescindere dal lavoro umano dichiarano Mariaelena Senese, Segretario generale della Uil Calabria e Pasquale Barbalaco, Segretario generale della Uila Calabria e per questo chiediamo alla Regione di accompagnare il Piano AIB con un impegno concreto per il rilancio del settore forestale e per il riconoscimento delle competenze di chi, ogni estate, rischia la vita nei boschi calabresi per difendere il nostro patrimonio naturale”.

Uil Calabria e Uila Calabria, infine, propongono l’attivazione di un tavolo tecnico permanente tra Regione, sindacati, Protezione civile e operatori del settore per monitorare l’attuazione del Piano, rafforzare la formazione e garantire condizioni di lavoro stabili e dignitose.