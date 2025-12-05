Calabria

Uil Calabria: il caro biglietti penalizza chi parte e chi aspetta

“Il caro biglietti penalizza non solo chi viaggia, ma anche chi aspetta, perché impedisce il ricongiungimento e quindi gli affetti, la condivisione, il desiderio che nei mesi che precedono le festività più importanti dell’anno cresce e alcune volte si trasforma in ansia.

Ansia dell’abbraccio, del desco come tradizione che mantiene solidi i rapporti con la terra natia.

Ogni anno, però, studenti e lavoratori fuori sede devono fare i conti con i soliti rincari natalizi di voli, treni, carburanti”.

Lo sottolinea Mariaelena Senese, Segretario generale della Uil Calabria, secondo la quale si tratta di “una politica dei prezzi ingiustificata che offende chi è stato costretto a lasciare la Calabria in cerca di opportunità.

Rincari che possono superare il 900% rispetto alle tariffe medie a causa dell’alta domanda e degli algoritmi di prezzo dinamici, trasformando spesso il viaggio di ritorno a casa in un salasso. Il tutto in un contesto di crisi economica che colpisce duramente studenti e lavoratori, costretti ad ulteriori sacrifici.

Impedire o ostacolare il loro rientro per le festività è una sconfitta per tutti, nessuno escluso: per la politica, per la società, per l’economia. Serve urgentemente un cambio di passo e attuare interventi incisivi per calmierare i prezzi.

Occorre un impegno concreto conclude Senese per contrastare queste dinamiche che pesano e non poco sulle tasche dei cittadini” .

