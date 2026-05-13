UIL FP Calabria: Walter Bloise è il nuovo Segretario Generale

Si è tenuto ieri a Carolei, in provincia di Cosenza, il primo Congresso regionale della UIL FP Calabria, appuntamento storico che segna la nascita ufficiale della nuova categoria sindacale nata dalla fusione tra UIL FPL e UIL PA.

Al termine dei lavori congressuali, Walter Bloise è stato eletto all’unanimità Segretario Generale della nuova categoria regionale dei lavoratori del pubblico impiego iscritti alla UIL.

Il Congresso ha rappresentato l’occasione per delineare un’agenda rivendicativa ambiziosa su temi cruciali per i lavoratori calabresi e nazionali: precarietà e sicurezza, modello contrattuale e terzo settore, fisco e riforma della rappresentanza, welfare state e risorse, innovazione tecnologica e intelligenza artificiale, rinnovi contrattuali, assunzioni straordinarie, riorganizzazione della sanità pubblica e diritto alla cura per i cittadini.

La nascita della UIL FP Calabria non è il frutto di una semplice operazione burocratica, ma rappresenta il punto d’arrivo di un cammino strategico avviato tre anni fa con gli Stati Generali di Salerno.

Il processo di integrazione tra le due strutture UIL FPL, che raccoglie i lavoratori della Federazione poteri locali, e UIL PA, che rappresenta i dipendenti della pubblica amministrazione culminerà nel congresso nazionale di Roma in programma dal 3 al 5 giugno, dove prenderà forma definitiva la nuova categoria della Funzione Pubblica a livello nazionale, che accorperà la Federazione Poteri Locali, la Pubblica amministrazione e gli Organi Costituzionali della UIL.

A sottolinearlo è stata Rita Longobardi, Segretaria Generale UIL FPL e reggente UILPA, nel suo intervento al Congresso: «Questo non è un passaggio organizzativo.

È una visione politica e strategica. In un contesto geopolitico complesso, la funzione pubblica è l’unico baluardo capace di fronteggiare gli shock economici, sanitari e climatici che possono colpire il Paese. Solo il pubblico può garantire una risposta strutturata alle crisi».

Centrale nell’intervento di Longobardi il tema dei rinnovi contrattuali: «Siamo riusciti a ottenere l’anticipo dei contratti per le funzioni centrali, locali e la sanità pubblica.

Ma la nostra vigilanza non si ferma alla firma. Abbiamo previsto clausole di salvaguardia per riaprire il confronto con le controparti qualora il costo della vita, anche per effetto delle dinamiche geopolitiche internazionali, dovesse erodere i vantaggi conquistati. Non permetteremo che l’inflazione vanifichi anni di trattative».

Sulla sanità, la Segretaria Generale UIL FPL ha lanciato un messaggio inequivocabile: «Gli incarichi apicali nelle strutture sanitarie devono essere affidati a professionisti competenti scelti per concorso, non secondo logiche di appartenenza partitica. Il nostro slogan è chiaro: “Fuori la politica dalla sanità”. Una sanità a pezzi non si risana con le nomine di potere, ma con le competenze».

Il neo eletto Walter Bloise ha delineato con precisione il perimetro di azione della nuova categoria presente nei comparti delle funzioni locali e centrali, nella sanità, nei Vigili del Fuoco, nella Polizia Penitenziaria e nell’ANAS, e ha fissato le priorità per il territorio calabrese, mettendo la persona al centro di ogni processo di innovazione del pubblico impiego.

«La Calabria sconta un problema drammatico di spopolamento e fuga di cervelli», ha dichiarato Bloise. «I giovani tra i 25 e i 34 anni lasciano la regione dopo la laurea, portando altrove competenze che il territorio ha contribuito a formare.

Per invertire questa rotta è necessaria una stagione straordinaria di assunzioni nel pubblico impiego, superando i vincoli del patto di stabilità e le restrizioni che paralizzano i Comuni in dissesto o pre-dissesto, impedendo loro di potenziare i servizi ai cittadini».

Bloise ha poi puntato i riflettori sul tema delle retribuzioni: «Le paghe dei lavoratori pubblici sono rimaste inadeguate per troppo tempo, mentre il costo della vita cresceva. Il ciclo contrattuale 2025-2027 deve portare aumenti reali, capaci di restituire potere d’acquisto a lavoratrici e lavoratori. Questo sarà uno dei fronti principali del nostro impegno».

Dettagliata l’analisi della situazione sanitaria calabrese: cifre, dati e problemi. La fotografia della spesa sanitaria descritta da Bloise racconta non solo l’eredità della pandemia, ma anche le fragilità di un modello che fatica a tenere insieme sostenibilità finanziaria, equilibrio territoriale e capacità di risposta ai bisogni di salute.

Una dinamica che pone interrogativi urgenti sulle scelte future: come governare una crescita dei costi, che appare ormai strutturale, senza scaricarne il peso sui bilanci regionali e, soprattutto, sulle tasche dei cittadini.

E’ stato infine tracciato l’impegno della UIL FP per il futuro in Calabria: modernità, modello sindacale regionalizzato, rifiuto dell’autoreferenzialità, trasparenza, coinvolgimento e coesione, formazione e qualità dei quadri dirigenziali, presenza capillare sul territorio e negli enti, cooperazione con il sistema dei servizi UIL, apertura al mondo dei giovani.

La Segretaria Generale della UIL Calabria Mariaelena Senese, intervenuta al Congresso UILFP ha ricordato come le priorità del sindacato in questa regione partano da un presupposto netto: «La Calabria non chiede assistenza.

Chiede diritti. Lavoro dignitoso, infrastrutture moderne, mobilità efficiente e diritto alla cura sono le precondizioni per qualunque ipotesi di sviluppo».

Sul fronte sanitario, l’uscita dal commissariamento è un segnale positivo ma i vincoli del piano di rientro continuano a pesare sul sistema.