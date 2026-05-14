UIL FP Vigili del Fuoco Calabria: crescita, rappresentanza e risultati concreti al Primo Congresso Regionale UIL FP Calabria

Si è svolto il 12 Maggio a Carolei (CS) il Primo Congresso della UIL FP Calabria, un appuntamento di grande valore politico, sindacale e organizzativo per tutta la categoria dei Vigili del Fuoco della regione.

Un congresso che ha rappresentato non solo un momento di confronto e partecipazione, ma anche il simbolo di un passaggio storico: l’unificazione tra UIL PA e UIL FPL, da cui nasce oggi una realtà più forte, coesa e rappresentativa per tutti i lavoratori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Nel corso dell’intervento il Segretario Regionale UIL FP Vigili del Fuoco Calabria Vincenzo Crugliano ha sottolineato il percorso di crescita costruito negli anni grazie al lavoro quotidiano dei dirigenti sindacali, dei segretari territoriali e di tutti gli iscritti che, con impegno e credibilità, hanno rafforzato la presenza della UIL FP Vigili del Fuoco Calabria sui territori e nei luoghi di lavoro.

“Non siamo una categoria numericamente grande, ma siamo una realtà forte per rappresentanza, credibilità e radicamento”, è stato evidenziato durante il congresso, rimarcando il valore di una organizzazione capace di stare concretamente accanto ai lavoratori ogni giorno.

Importanti anche i risultati raggiunti a livello nazionale dalla UIL FP Vigili del Fuoco Calabria, oggi stabilmente tra le prime realtà del Paese all’interno dell’organizzazione sindacale. Un riconoscimento certificato da risultati significativi:

* l’elezione di Gianni Alampi come Tesoriere Nazionale;

* quattro rappresentanti nel Consiglio Nazionale;

* tre componenti nell’Esecutivo Nazionale.

Numeri che testimoniano il peso crescente della Calabria nelle dinamiche nazionali della UIL FP e che rappresentano una responsabilità ancora maggiore verso tutti i lavoratori rappresentati.

Grande soddisfazione è stata inoltre espressa per la composizione del nuovo Consiglio Regionale UIL FP Calabria, nel quale faranno parte Vincenzo Crugliano e Giancarlo Catavero, mentre Vincenzo Crugliano è stato eletto anche nell’Esecutivo Regionale.

Al termine dei lavori congressuali Walter Bloise è stato eletto all’unanimità Segretario Generale della UIL FP Calabria.

Nel corso del congresso è stato inoltre annunciato un risultato definito “storico”: la UIL FP Vigili del Fuoco è oggi il primo sindacato in Italia per numero di RLS eletti.

“Non è un caso. Non è fortuna. È fiducia”, è stato ribadito nel documento congressuale, sottolineando come il consenso ottenuto sia il frutto di anni di lavoro concreto, presenza costante e attenzione ai temi della sicurezza e della tutela dei lavoratori.

La UIL FP Vigili del Fuoco Calabria ha confermato la volontà di continuare nel percorso di crescita con responsabilità, competenza e spirito di squadra, rafforzando ulteriormente la propria presenza accanto alle lavoratrici e ai lavoratori del Corpo.

Il congresso si è concluso con un messaggio chiaro: continuare a costruire un sindacato presente, credibile e autorevole, capace di rappresentare con forza le esigenze dei Vigili del Fuoco e del pubblico impiego calabrese.