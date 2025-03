Uil Fpl Calabria, massima mobilitazione per le elezioni Rsu

La Uil Fpl Calabria ha riunito ieri il proprio Esecutivo regionale per un’importante sessione di lavori in cui sono stati approvati all’unanimità il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Un passaggio fondamentale che conferma la trasparenza e la solidità della gestione amministrativa del sindacato, rafforzando il suo impegno nella tutela dei lavoratori di Sanità e Funzioni locali.

Alla giornata erano presenti la Segretaria generale della Uil Calabria, Mariaelena Senese e i Segretari generali delle Camere sindacati della Uil calabrese.

L’incontro è stato anche l’occasione per definire le strategie in vista delle elezioni per il rinnovo delle Rsu, che si terranno nei giorni 14, 15 e 16 aprile 2025.

La Uil Fpl Calabria ha ribadito la necessità di una mobilitazione capillare per rafforzare la rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro e dare voce alle esigenze di migliaia di dipendenti pubblici che quotidianamente garantiscono servizi essenziali alla cittadinanza.

“In un momento cruciale per il futuro della Pubblica amministrazione ha dichiarato Walter Bloise, Segretario generale della Uil Fpl Calabria il nostro obiettivo è chiaro: essere al fianco dei lavoratori con determinazione e competenza, tutelando i loro diritti e valorizzando il loro impegno.

Invitiamo tutti a partecipare al voto e a sostenere la Uil Fpl per costruire insieme un settore pubblico più equo, efficiente e giusto”.

La Uil Fpl Calabria proseguirà nei prossimi giorni con una serie di iniziative e incontri per sensibilizzare i lavoratori sull’importanza di queste elezioni, rinnovando il proprio impegno per un lavoro pubblico più dignitoso e riconosciuto e per contrastare i contratti al ribasso.

Uil Fpl Calabria