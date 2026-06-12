UILP Crotone, De Biase (UILP Calabria): “Elezione di Enrico Pedace rappresenta garanzia di impegno e serietà”

Enrico Pedace è il nuovo coordinatore provinciale della UIL Pensionati di Crotone.

“L’elezione di Enrico spiega il segretario generale della UILP Calabria Francesco De Biase segna l’apertura di una nuova stagione di rilancio e prospettiva per tutto il territorio crotonese e si inquadra nella linea tracciata dal sindacato di categoria che in Calabria associa pensionati e pensionate.

Con la sua elezione, garanzia di dedizione e serietà, la UILP di Crotone porterà avanti le azioni e rivendicazioni che la UILP Calabria sta perorando da diverso tempo: l’aumento dell’Assegno di inclusione e delle pensioni minime, necessarie per rispondere all’escalation dei prezzi e all’inflazione che colpisce duramente le famiglie dei pensionati; il miglioramento del servizio sanitario regionale, ponendo particolare attenzione sull’assistenza domiciliare per gli anziani e sulla riduzione delle liste d’attesa”.

“La nostra azione prosegue il segretario generale della UILP Calabria si concentra fortemente sul miglioramento delle condizioni e qualità della vita nelle aree interne.

E proprio le aree interne del crotonese richiedono interventi specifici e mirati, poiché spesso sono le più vulnerabili rispetto alla carenza di servizi. In queste vive una quota significativa di popolazione anziana che necessita di servizi essenziali: trasporti, assistenza sociale e accesso ai farmaci.

Ma la nostra attenzione è proiettata anche nella realizzazione di politiche abitative per i pensionati con reddito basso, soprattutto nelle zone dove l’isolamento geografico accentua le difficoltà, e nel rafforzamento del welfare locale.

I centri per gli anziani devono, inoltre, sempre di più divenire luoghi di aggregazione, che offrono un supporto socio-sanitario, riabilitativo o nello svolgimento di semplici attività ricreative”.

Da parte sua il neo coordinatore di Crotone Enrico Pedace ha osservato: “La UILP di Crotone sarà sempre vicina alle persone anziane, specialmente quelle che vivono nelle aree interne dove l’isolamento geografico rappresenta una sfida quotidiana.

Il nostro obiettivo è garantire che ogni pensionato, indipendentemente dal luogo in cui risiede, abbia accesso ai diritti e ai servizi fondamentali”.