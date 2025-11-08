Ultimi preparativi per DeGusto 2025: Catanzaro si prepara a diventare capitale del gusto

Manca poco all’apertura ufficiale del Salone Internazionale DeGusto, uno degli eventi enogastronomici più attesi del Sud Italia.

Da sabato 15 a martedì 18 novembre 2025, il Centro fieristico “Colosimo” di Catanzaro sarà il cuore pulsante dell’agroalimentare di qualità, con una manifestazione che celebra il meglio del Made in Italy.

L’edizione 2025 vedrà la partecipazione di oltre 140 espositori provenienti da tutta Italia, pronti a raccontare e far degustare le proprie eccellenze. Tanti gli ospiti attesi, giornalisti nazionali di settore, talk e presentazioni.

Non mancheranno momenti di showcooking, degustazioni guidate e incontri con produttori e chef.

DeGusto si conferma anche quest’anno come piattaforma strategica per il settore Ho.Re.Ca., con partner internazionali e il patrocinio della Regione Calabria.

L’evento è organizzato da Cosenza Fiere, affiancati in parte dalla collaborazione con Confartigianato Imprese Calabria, con l’obiettivo di promuovere la qualità italiana anche oltre confine.

Con un programma ancora più ricco rispetto agli anni precedenti, DeGusto 2025 si presenta come un crocevia di innovazione, tradizione e promozione territoriale.

Un’occasione imperdibile per scoprire sapori autentici, stringere collaborazioni e vivere l’esperienza del gusto in tutte le sue forme.

DeGusto è un evento unico nel suo genere perché nasce e si sviluppa come piattaforma espositiva per le aziende del settore produttivo alimentare che garantiscono al pubblico la qualità, l’originalità e l’unicità del Made in Italy.

Rappresenta un viaggio sensoriale tra sapori unici, nuovi e artigianali, e un punto di incontro cruciale per stimolare la crescita, l’innovazione e il successo in questa zona in continua evoluzione.

“Eccellenza” è la parola d’ordine del Salone, dove è possibile degustare, valutare e condividere la qualità di cibi e bevande Made in ltaly direttamente dalle aziende produttrici e dove scoprire e conoscere da vicino i sapori del nostro territorio nelle sue varie declinazioni.

È l’evento dove scoprire le ultime tendenze del mercato, conoscere importanti ospiti tecnici desiderosi di condividere i loro segreti, partecipare a dimostrazioni, incontri, workshop e seminari mirati a informare, aggiornare e divulgare.

È questo deGusto, luogo di incontro e di confronto, di idee e ispirazioni, dove il cibo incontra le persone

Informazioni pratiche: date, luogo e accessi

– Date: da venerdì 15 a lunedì 18 novembre 2025

– Luogo: Centro fieristico “Colosimo”, Via Nazionale, Catanzaro Lido

– Accessi: ingresso gratuito per operatori del settore e appassionati, con registrazione consigliata sul sito ufficiale salonedegusto.it