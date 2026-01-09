UMG – Borsa di Studio “La Tazzina della Legalità”, lunedì 12 gennaio conferenza stampa di presentazione

Dopo l’annuncio dei mesi scorsi, la Borsa di Studio ‘La Tazzina della Legalità’ promossa in collaborazione con l’Università Magna Græcia di Catanzaro diventa realtà.

Lunedì 12 gennaio, alle ore 11,30, nella sala riunioni del Rettorato, è in programma la conferenza stampa di presentazione durante la quale saranno presentati i dettagli dell’iniziativa.

Parteciperanno il rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, Giovanni Cuda, il presidente dell’associazione ‘La Tazzina della Legalità’, Sergio Gaglianese, i componenti del direttivo Peppino Mariano, Giuseppe Mazzei, Antonio Ranieri, Francesco Iuliano, Mary Troiano e Silvio Valzani, la direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Umg, Aquila Villella, l’ordinario di Economia degli intermediari finanziari, Annarita Trotta.

«Questo progetto ha commentato Sergio Gaglianese rappresenta per noi molto più di un’opportunità formativa: è un gesto concreto che afferma con forza quanto crediamo nella cultura come strumento di riscatto, nella formazione come antidoto alla rassegnazione e nella legalità come orizzonte di progresso.

Ringrazio sentitamente le aziende Cal.Me Group SpA, CDL – Centro Distribuzione Logistica Srl e Fondo Salus, che hanno scelto di finanziare questo cammino di conoscenza e impegno civile.

Il loro contributo non è solo economico: è una scelta etica, un investimento nel futuro di giovani che potranno fare la differenza.

La sinergia costruita con il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia ha concluso é la dimostrazione che quando mondo accademico, impresa e società civile si incontrano, possono nascere percorsi di grande valore».

«L’Università Magna Græcia di Catanzaro, grazie alla collaborazione con “La Tazzina della Legalità” e all’attivazione della borsa di studio dedicata, dimostra ancora una volta l’importanza della sinergia virtuosa attivata tra il mondo accademico, l’associazionismo e il tessuto imprenditoriale del territorio.

Formare i giovani alla legalità significa fornire reali strumenti di libertà. Questa iniziativa non premia solo il merito, ma investe nella costruzione di una coscienza critica che è il vero motore per la crescita dei nostri giovani e per lo sviluppo sociale ed economico della nostra regione».

È quanto dichiara il magnifico rettore dell’Umg, Giovanni Cuda.

Al bando per l’assegnazione della Borsa di Studio possono partecipare i laureandi o laureati dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro che abbiano presentato tesi incentrate sulla promozione della cultura della legalità e degli effetti economici distorsivi dell’illegalità nel tessuto sociale ed economico locale.