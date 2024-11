UMG Catanzaro: attivazione del Corso “Maintenance Management: Modelli, Processi e Tecnologie Innovative”

Vuole essere un trampolino di lancio per il percorso professionale e lavorativo di Laureati in

Ingegneria calabresi il Corso di Perfezionamento post-Laurea “Maintenance Management: modelli,

processi e tecnologie innovative” inserito nell’offerta formativa A.A. 24/25 della Scuola di Alta

Formazione dell’Università Magna Græcia (UMG) di Catanzaro.

Il Corso beneficia del patrocinio di A.I.MAN. – Associazione Italiana Manutenzione e potrà essere

accreditato all’interno del sistema di Formazione Professionale Continua del Consiglio Nazionale

degli Ingegneri.

Il Bando di iscrizione è disponibile al seguente link https://web.unicz.it/it/news/113864/bando-corsidi-perfezionamento-a-a-2024-2025 mentre una scheda informativa sul Corso è stata pubblicata al

link https://sites.google.com/unicz.it/altaformazione/2024-2025/cdp/567

Le preiscrizioni sono aperte fino alle 23:59 del 20 gennaio 2025.

Il principale obiettivo del Corso è la formazione di professionisti di elevata qualificazione, capaci di

stare sulla cresta dell’onda del mercato professionale e lavorativo – in forte crescita – nel settore del

Management della Manutenzione, nonché in grado di sfruttare un approccio integrato e innovativo

all’organizzazione e alla gestione delle attività di manutenzione di infrastrutture e impianti nei vari

aspetti ingegneristici, normativi, di sicurezza e innovazione tecnologica, oltre che di etica

professionale e soft skills.

Non di secondaria importanza è la diffusione della Cultura della Manutenzione, fondamentale per

scongiurare tragici eventi come, ad esempio, il crollo del Ponte di Genova nel 2018 ed incidenti sul

lavoro in tutti i settori. Una pianificazione ottimizzata della manutenzione garantisce infatti che le

infrastrutture ed impianti siano sempre in condizioni ottimali, riducendo così il rischio di incidenti sul

lavoro e migliorando la sicurezza per i lavoratori.

Il Management della Manutenzione rappresenta il futuro per diverse ragioni fondamentali. Una

manutenzione efficiente contribuisce alla sostenibilità ambientale, aumentando la produttività e

l’efficienza operativa, fattori quest’ultimi fondamentali in un mercato globale sempre più competitivo.

La manutenzione preventiva e predittiva, inoltre, permette una riduzione dei costi, evitando guasti

improvvisi e prolungando la vita utile di attrezzature, impianti e infrastrutture. Più di recente, strategie

di monitoraggio e diagnosi di guasti, basate sull’adozione di robot e tecnologie dell’Automazione,

sull’Internet of Things (IoT) e sull’analisi dei dati della manutenzione, permettono di monitorare e

prevedere guasti in modo più preciso e tempestivo.

Il percorso didattico è finalizzato a fornire ai partecipanti un bagaglio completo di competenze

aggiornate ai modelli, processi e tecnologie più attuali. Anche in occasione della presentazione di

casi studio, durante il Corso sarà possibile confrontarsi direttamente, su hot topic in Maintenance

Management, con Docenti universitari e Manager di Imprese di rilievo nazionale ed europeo, nonché

con Dirigenti e Funzionari di Enti pubblici, con l’utile fine di conferire ai partecipanti competenze che

li renderanno più appetibili al mercato del lavoro.

La frequenza del Corso è resa compatibile con l’attività lavorativa; sarà possibile seguire le lezioni

in presenza o da remoto, in quest’ultimo caso sia in modalità sincrona che asincrona. Ai partecipanti

che seguiranno il corso da remoto sarà comunque reso possibile interagire con i docenti e gli altri

frequentanti attraverso momenti di confronto e attività dedicate, favorendo altresì occasioni di

networking professionale.

Il Corso amplia l’offerta formativa in area ingegneristica che già comprende, ormai da circa un

ventennio presso l’UMG di Catanzaro, un Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e Biomedica,

un Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica e un Corso di Dottorato di Ricerca.