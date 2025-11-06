Un altro risultato per l’amministrazione di Pietrapaola

Proteggere storia, patrimonio e identità è il marchio distintivo dell’Amministrazione Labonia che ha chiesto e ottenuto un nuovo e importante finanziamento di 479.835,55 euro destinato alla messa in sicurezza e al consolidamento della Rupe Castello e della Rupe San Salvatore, nel cuore del centro storico.

Un intervento strategico per preservare e valorizzare il patrimonio identitario e paesaggistico del borgo, simbolo della Calabria antica e autentica.

È quanto fa sapere la Sindaca Manuela Labonia precisando che l’intervento rientra tra i progetti ammessi a finanziamento nell’ambito della quota statale dell’8×1000 IRPEF, dedicata alla tutela del patrimonio culturale e alla sicurezza del territorio.

Questo nuovo finanziamento prosegue, esprimendo soddisfazione per questo importante risultato si aggiunge agli altri 8 milioni di euro di finanziamenti già ottenuti, a testimonianza di una capacità amministrativa e di un impegno che non conosce soluzione di continuità.

Tanti soldi extrabilancio intercettati da inizio consiliatura non sono un caso aggiunge il Primo cittadino ma il frutto di un lavoro quotidiano e di una guida politica che non si ferma. Ho creduto in una visione di sviluppo fatta di serietà, progettualità e attenzione al territorio.

Una visione che ho condiviso e che è stata apprezzata e sostenuta dalla squadra di governo. Pietrapaola sta dimostrando che anche dai piccoli comuni può partire un modello di buona amministrazione e risultati concreti.

L’assessore con delega ai lavori pubblici, Eugenio D’Andrea, che si occuperà dell’esecuzione del progetto, sottolinea come l’obiettivo sia quello di garantire la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia dei luoghi simbolo del borgo.

La Rupe Castello e la Rupe di San Salvatore ricorda sono testimonianze preziose della nostra identità e meritano attenzione e interventi adeguati.

Da anni, ormai, l’Amministrazione Labonia porta avanti una strategia di sviluppo integrato basata su programmazione, rigore e capacità di intercettare bandi e fondi nazionali ed europei.

Con questo nuovo intervento, Pietrapaola non solo mette in sicurezza il proprio patrimonio, ma conclude Labonia rafforza il messaggio di una comunità che cresce grazie alla fiducia, alla competenza e a una leadership che continua a fare la differenza.