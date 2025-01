Un anno senza Francesco Pezzimenti, il 3 febbraio un tributo alla sua passione per la Calabria

Un anno fa, il 3 febbraio 2024, l’Avv. Prof. Francesco Pezzimenti ci ha lasciati. La sua morte ha lasciato un vuoto che non potrà mai essere colmato, soprattutto nel mondo della scuola cuneese, dove era amato e rispettato da colleghi e studenti dell’Istituto Alberghiero di Barge e del “Grandis” di Cuneo.

Ma il suo cuore batteva forte anche in Calabria, sua terra d’origine, dove non solo esercitava la professione di avvocato civilista, ma si impegnava attivamente nel sociale.

Francesco è stato tra i fondatori dell’associazione Rùdina di Ferruzzano, ha contribuito alla commissione Festa di San Giuseppe di Ferruzzano, ha preso parte alla politica nelle amministrative del 2017 e ha sempre sostenuto progetti locali, come quelli della Pro Loco di Brancaleone e Ferruzzano.

Nonostante fosse diviso tra il Piemonte, dove insegnava, e la Calabria, Francesco non ha mai smesso di dedicarsi alla sua terra, cercando in ogni occasione di esprimere la sua passione attraverso la fotografia e i video.

Le sue immagini, scattate con il cuore e immortalate con l’occhio sensibile di un artista, sono un tributo alla bellezza della Calabria e dei monumenti piemontesi ritratti sui suoi profili social, ma anche alla sua voglia di raccontare il mondo con uno sguardo diverso.

La community di Calabria Experience ha avuto l’onore di collaborare con lui. I suoi scatti e video realizzati con il drone, condivisi generosamente con noi, sono diventati un patrimonio che ha arricchito la nostra narrazione online, permettendo a migliaia di persone di scoprire la bellezza nascosta della Calabria.

Nel periodo tra giugno e dicembre 2023, molti dei suoi contenuti hanno raggiunto un pubblico vasto e affezionato, guadagnando migliaia di visualizzazioni. A dicembre dello stesso anno, gli chiedemmo di diventare un Top Creator di Calabria Experience, e Francesco accettò con entusiasmo.

Purtroppo, il tempo non gli permise di completare la sua scheda sul nostro portale, ma il suo spirito continua a vivere attraverso le sue opere.

Per questo, il prossimo 3 febbraio, a un anno dalla sua scomparsa, Calabria Experience lo ricorderà con immenso affetto, pubblicando alcuni dei suoi contenuti più belli sui propri canali social e pubblicando la scheda Creator dedicata a lui nel proprio portale nella sezione “Creator”.

Non sarà solo un gesto di ringraziamento, ma un modo per onorarlo, per tenere viva la sua memoria, per far sì che la sua passione per la Calabria e per la bellezza non venga mai dimenticata.

«L’Avv. Prof. Francesco Pizzimenti, nel suo breve transito terrestre, è stato capace, attraverso la passione per la fotografia e il video editing, di regalarci autentici capolavori. Video e foto che hanno raggiunto migliaia di visualizzazioni, mostrando la Calabria in tutta la sua straordinaria bellezza. P

er questa ragione, Calabria Experience lo ricorderà un anno dopo la sua scomparsa, rendendo omaggio al suo talento e al suo amore per la nostra terra» – ha dichiarato l’Ing. Fabio Pugliese, ideatore e fondatore di Calabria Experience.

Inoltre, il direttivo dell’Associazione “Calabria Excellent” ETS ha deciso all’unanimità di promuovere la proposta del presidente Pugliese: chiedere formalmente al Comune di Ferruzzano di dedicare una via o una strada all’Avv. Prof. Francesco Pizzimenti. Francesco non è stato solo un uomo che ha superato difficoltà personali, laureandosi in legge e diventando un rispettato professore.

È stato soprattutto un calabrese che ha amato la propria terra con tutta l’intensità del suo cuore. Con le sue foto e i suoi video, ha raccontato la Calabria in modo unico, lasciando un’eredità che resta indelebile nel tempo.

«Francesco è stato una vera eccellenza della nostra terra. Le sue immagini, che continuano a raccontare la nostra Calabria, sono un tributo eterno alla sua passione e al suo amore per la nostra terra» – ha concluso l’Ing. Fabio Pugliese, presidente dell’Associazione “Calabria Excellent” ETS.

Il 3 febbraio 2025, insieme, celebreremo la sua memoria, unendo i cuori di chi l’ha conosciuto e di chi, grazie a lui, ha potuto scoprire la Calabria che lui tanto amava.