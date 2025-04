Un bagno di folla chiude la IIIa edizione del Festival del Broccolo di Rapa a Bisignano

Si è conclusa con successo e grande partecipazione la III edizione del Festival del Broccolo di Rapa a Bisignano.

L’evento è stato organizzato dall’Assessorato all’Agricoltura del Comune di Bisignano in collaborazione con la Regione Calabria, l’ARSAC, il GAL Valle del Crati e con il patrocinio del Comune di Bisignano.

Grazie al gran lavoro di squadra degli organizzatori dell’evento, e ad una virtuosa sinergia con le Istituzioni locali, gli Enti e le associazioni datoriali e di animazione territoriale, il Festival del Broccolo di Rapa si conferma evento sempre più coinvolgente, una grande festa di condivisione all’insegna della cultura, della gastronomia e della valorizzazione dei prodotti locali.

Un’immensa dimostrazione della forza e della potenzialità dell’agroalimentare del territorio di Bisignano.

“Una kermesse fantastica e gustosa – ha affermato l’Assessore all’Agricoltura Francesco Chiaravalle, dominus dell’iniziativa, impegnato in prima linea.

I piatti preparati con il broccolo di rapa e abbinati ad ottimi vini, nel percorso degustativo sono andati letteralmente a ruba! Un momento fortemente identitario sottolinea Chiaravalle che ha esaltato in maniera straordinaria la promozione del broccolo di rapa locale in un territorio dalle mille sfumature come Bisignano”.

Una full immersion di appuntamenti culturali, dedicati a questo speciale ortaggio, hanno accompagnato il pomeriggio di festa.

La sera è stata poi esaltata da un’atmosfera gioiosa e piacevole, con l’esibizione spettacolare di Cecè Barretta, che con il suo concerto ha incantato l’intera piazza di viale Roma strapiena al ritmo delle canzoni che hanno fatto cantare diverse generazioni e ospiti giunti da ogni parte della provincia di Cosenza.

“Non resta che aspettare la IV edizione del Festival – conclude l’Assessore Chiaravalle – per rivivere ancora una volta la magia che solo questo evento riesce a regalare. Arrivederci al prossimo anno!”.

All’evento erano presenti:

Francesco Fucile, Sindaco di Bisignano; Giuseppe Rizzo, Sindaco di Cerzeto; Rosaria Amalia Capparelli, Sindaco di San Benedetto Ullano e Presidente GAL Valle del Crati; Fulvia Caligiuri, Direttore Generale ARSAC; Renata Polverini, già Segretario Generale Ugl e Presidente della Regione Lazio; Gianluca Gallo, Assessore all’Agricoltura della Regione Calabria; Pierfranco Costa, Direttore del GAL Valle del Crati; Franco Aceto, Presidente Coldiretti Calabria; Luca Pignataro, Presidente CIA Calabria Nord; Massimino Magliocchi, Presidente Consorzio Olio di Calabria IGP; Demetrio Stancati, Presidente Consorzio Terre di Cosenza; Antonello Grosso Lavalle, Presidente provinciale UNPLI Cosenza; Gloria Tenuta, Presidente GIAS Srl; Paola Granata, Presidente provinciale Confagricoltura Cosenza; Vincenzo Liguori, Biologo Nutrizionista; Luca Petrassi, Agronomo; Marcello Bruno, Funzionario ARSAC; diversi imprenditori agricoli locali.