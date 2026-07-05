Un giorno speciale in Questura a Vibo Valentia per i bambini del Centro Udire di Filogaso
Il Questore di Vibo Valentia, dott. Rodolfo Ruperti, su iniziativa del Centro Udire di Filogaso, struttura socio sanitaria ed educativa che opera nell’ambito dei servizi rivolti a bambini e ragazzi con disabilità neurosensoriali, ha accolto un gruppo di bambini, accompagnati dagli operatori del centro.
I piccoli ospiti, in un clima di grande commozione, hanno avuto l’opportunità di vivere un momento di confronto diretto con il Questore e personale della Questura e, visibilmente entusiasti, lo hanno letteralmente sommerso di domande, curiosità e riflessioni sul tema della legalità, trasformando comunque l’incontro in un momento di autentico dialogo e calore umano.
Durante il dialogo, è stato possibile percepire la loro curiosità, la spontaneità e la gioia nei loro occhi.
L’incontro ha rappresentato un momento fondamentale per trasmettere ai ragazzi il messaggio che l’abbattimento di ogni barriera, sia fisica che culturale è possibile ed ha rappresentato un’occasione ideale per dimostrare il valore concreto dell’inclusione.
La giornata, ricca di emozioni e tanto entusiasmo, si è conclusa tra i sorrisi e i saluti affettuosi dei piccoli, che hanno portato a casa il ricordo di un’esperienza speciale, lasciando anche al personale della Questura presente un profondo momento di vitalità, condivisione e riflessione.