“Un inferno silenzioso. La violenza di genere”: a Melito Porto Salvo la presentazione del libro di Rosanna Certo

Mercoledì 2 settembre 2026, alle ore 20.30, in Viale delle Rimembranze – Piazza Don Bosco a Melito Porto Salvo, il Centro Antiviolenza “Angela Morabito” dell’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni ETS, insieme al Comune di Melito Porto Salvo, promuove la presentazione del libro “Un inferno silenzioso. La violenza di genere” di Rosanna Certo, avvocata e legale dello Sportello di Ascolto di Taurianova del CAV “Angela Morabito”.

L’iniziativa si inserisce nella collaborazione già avviata sul territorio con l’attivazione dello Sportello di Ascolto di Melito Porto Salvo nell’ambito del Progetto LIA (Libera Indipendente Autonoma) finanziato dalla Regione Calabria.

Il volume, attraverso la storia della protagonista, nella quale si intrecciano le vicende di altre donne, offrirà lo spunto per un confronto sulle dinamiche della violenza nelle relazioni affettive, sulle difficoltà che accompagnano la richiesta di aiuto e sui percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

A moderare l’incontro sarà Francesca Mallamaci, coordinatrice del Centro Antiviolenza e della Casa Rifugio “Angela Morabito”. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Annunziato Nastasi e dell’Assessora alle Politiche Sociali Antonina Iaria, dialogheranno con l’autrice Daniela Campolo, Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’ATS n. 4, e le professioniste del Centro Antiviolenza “Angela Morabito”: Amelia Mazzitelli, psicologa e psicoterapeuta; Francesca Stillitano, avvocata; M. Magdalena Scarlat, assistente sociale specialista e operatrice all’ascolto e all’accoglienza.

L’iniziativa, patrocinata dalla FIDAPA BPW Italy – Sezione di Melito Porto Salvo e dal Circolo Culturale Meli, intende aprire il confronto alla comunità, nella consapevolezza che conoscere e riconoscere la violenza, educare al rispetto e promuovere una cultura della libertà e dell’autodeterminazione rappresentino strumenti essenziali di prevenzione.

L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.