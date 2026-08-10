“Un inferno silenzioso. La violenza di genere”: ad Ardore il libro di Rosanna Certo apre un confronto sulla prevenzione della violenza contro le donne

Sarà la presentazione del libro “Un inferno silenzioso. La violenza di genere” dell’avvocata Rosanna Certo, legale dello Sportello di Ascolto di Taurianova del Centro Antiviolenza “Angela Morabito”, il filo conduttore dell’incontro pubblico promosso dal Centro Antiviolenza “Angela Morabito” della Piccola Opera Papa Giovanni ETS, in programma giovedì 13 agosto 2026, alle ore 20.30, presso il Circolo Tennis Club di Ardore Marina.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Ardore, della Fondazione Una Nessuna Centomila e del Circolo Tennis Club di Ardore, intende offrire alla cittadinanza un’occasione di riflessione e confronto sul fenomeno della violenza maschile contro le donne, partendo dall’esperienza professionale e dalle testimonianze raccolte dall’autrice nel suo percorso di tutela e accompagnamento delle donne vittime di violenza.

Il volume costituirà il punto di partenza per approfondire le dinamiche della violenza di genere e l’importanza della conoscenza e della consapevolezza come strumenti indispensabili per riconoscere la violenza, favorirne l’emersione e orientare le donne verso percorsi di aiuto qualificati.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di prevenzione, sensibilizzazione e cambiamento culturale che il Centro Antiviolenza “Angela Morabito” porta avanti sul territorio della Locride.

Un’attenzione particolare sarà dedicata allo Sportello di Ascolto di Ardore, attivato dal Centro Antiviolenza “Angela Morabito” grazie alla collaborazione con il Comune di Ardore e al finanziamento della Fondazione Una Nessuna Centomila, che rappresenta oggi un qualificato presidio territoriale di prossimità, attraverso il quale il Centro garantisce ascolto, orientamento, sostegno e percorsi di empowerment sociale, economico e lavorativo alle donne del territorio, contribuendo a rafforzare la rete locale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

L’incontro offrirà inoltre l’occasione per approfondire il ruolo dei Centri Antiviolenza autorizzati, servizi specializzati che operano nel rispetto della Convenzione di Istanbul e della normativa nazionale vigente, garantendo alle donne percorsi qualificati di fuoriuscita dalla violenza.

In tale cornice si inserisce l’esperienza pluriennale del Centro Antiviolenza “Angela Morabito” nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, fondata sul lavoro di équipe multiprofessionali specializzate e specificamente formate.

Sarà inoltre evidenziato come la rete territoriale rappresenti uno strumento indispensabile per assicurare interventi tempestivi, integrati ed efficaci.

Ad aprire l’iniziativa saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Ardore, Giuseppe Campisi, del Presidente del Circolo Tennis Club, Gaetano Catalani, e dell’Assessora alle Politiche Sociali, Istruzione e Cultura del Comune di Ardore, Rosita Muscatello.

L’incontro sarà moderato dalla dott.ssa Filomena Drago, psicologa, psicoterapeuta e scrittrice.

Interverranno Rosanna Certo, autrice del volume e legale dello Sportello di Ascolto di Taurianova del Centro Antiviolenza “Angela Morabito”; Francesca Mallamaci, coordinatrice del Centro Antiviolenza “Angela Morabito”; Enza Cattolico, psicologa e psicoterapeuta dello Sportello di Ascolto di Ardore; ed Enza Corasaniti, legale dello Sportello di Ascolto di Ardore.

L’iniziativa conferma l’impegno della Piccola Opera Papa Giovanni ETS e del suo Centro Antiviolenza “Angela Morabito” nel promuovere conoscenza, consapevolezza e cultura della prevenzione quali strumenti essenziali per contrastare la violenza di genere.

La cittadinanza è invitata a partecipare.