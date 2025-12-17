Un Natale “alternativo” al lido Tahiti di Tonnara di Palmi, tra mare e cucina ittica – VIDEO

Palmi (RC), 17 dicembre 2025 – Se c’è un immaginario collettivo che vuole il Natale come la festa dagli scenari imbiancati dalla neve, vin brulè e cioccolata sulle tavole, calze di lana e comignoli fumanti dai caminetti accesi, c’è anche chi esce dagli schemi convenzionali e preferisce trascorrere il giorno più atteso dell’anno sulla spiaggia, in riva al mare, tra l’odore di salsedine e qualche tintarella fuori stagione.

Tra le mete marittime più ambite dal turismo italiano ed estero, troviamo Tonnara di Palmi.

Qui, nella cucina del Lido Tahiti di Domenico Parisi, la tradizione sposa l’innovazione con piatti singolari che trasformano il tipico menù di natale in una variegata scelta di pietanze a base di pesce. Tra i cavalli culinari di battaglia del Tahiti, vi è la zeppola con la cozza: il tradizionale dolce natalizio locale accostato al pregiato crostaceo, specialità dei loro fornelli.

Ad arricchire l’alternativo pranzo di Natale anche le lasagne di mare, le polpette ripiene di tonno, un calice di vino Pietre Nere d’Alta Marea e un’eccellenza della pasticceria palmese, ovvero il panettone con crema al semifreddo artigianale.