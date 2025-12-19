“Un Natale da Campioni”, la FIPAV in Pediatria al GOM di Reggio Calabria

Sport, solidarietà e vicinanza ai più piccoli, è questo il cuore di “Un Natale da Campioni”, l’iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Territoriale di Reggio Calabria, in collaborazione con l’Ufficio del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, a favore dei bambini ricoverati nel reparto di Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi–Melacrino–Morelli” di Reggio Calabria.

Nel corso della visita, svolta direttamente nelle stanze di degenza e nel pieno rispetto delle disposizioni sanitarie, i rappresentanti della FIPAV hanno incontrato i piccoli pazienti regalando loro un momento di serenità e leggerezza in vista delle festività natalizie.

A portare personalmente il saluto della Federazione sono stati Domenico Panuccio, Presidente del Comitato Territoriale FIPAV di Reggio Calabria, e Bruno Gurnari, Vice Presidente del Comitato Regionale FIPAV Calabria, accompagnati dall’avv. Tiziana Tiziano, componente dell’Ufficio del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Ai bambini sono stati consegnati i gadget ufficiali della Federazione Italiana Pallavolo, zainetti contenenti t-shirt, palloni morbidi, penne, laccetti, portachiavi e braccialetti, pensati per stimolare il gioco, la fantasia e regalare un sorriso anche in un contesto ospedaliero.

Un sentito ringraziamento va al Commissario Straordinario del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi–Melacrino–Morelli”, dott.ssa Tiziana Frittelli, per la disponibilità e l’attenzione dimostrate verso l’iniziativa.

Un ringraziamento particolare è rivolto alla Primaria del reparto di Pediatria, dott.ssa Rita Agnello, e a tutti i medici, gli infermieri e l’intero personale sanitario, per lo strepitoso lavoro che quotidianamente svolgono con competenza, dedizione e umanità a favore dei bambini e delle loro famiglie, rappresentando un punto di riferimento fondamentale per il territorio.

L’iniziativa “Un Natale da Campioni” conferma ancora una volta il valore sociale ed educativo dello sport, capace di farsi strumento di vicinanza, solidarietà e speranza, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità.