Un percorso tematico diffuso tra le vetrine del Museo Archeologico Nazionale

Dal 20 aprile il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria si arricchisce di un suggestivo percorso tematico diffuso tra le vetrine dell’allestimento permanente, anche in occasione della Giornata di studi “La biodiversità faunistica nell’area dello Stretto”, promossa dall’Associazione Famiglia Ventura.

“Reptilia. La biodiversità dal mondo Antico” è il titolo scelto per far scoprire i reperti a tema erpetologico esposti al MArRC allo scopo di sensibilizzare i visitatori, e in particolare i più piccoli, sul tema della tutela della natura e del paesaggio.

L’iniziativa è curata dai funzionari Giusy Cassalia e Daniela Costanzo, con il contributo della stagista Alessia Furia.

«L’idea nasce dalla collaborazione con l’Associazione Famiglia Ventura per celebrare la Giornata Internazionale della Biodiversità commenta la dott.ssa Cassalia e si concretizza grazie ad una stretta ed attenta collaborazione tra i diversi uffici del museo.

Ci auguriamo che tanti giovani, studenti e appassionati di erpetologia vengano stimolati da questo percorso tematico diffuso alla ricerca e fruizione delle bellezze del mondo antico, attraverso i reperti presenti nel nostro museo, il museo di tutti».

Il percorso tematico avrà inizio giovedì 20 aprile e sarà visitabile fino a domenica 14 maggio.

Sia attraverso alcuni marcatori installati sulle vetrine dell’esposizione ai Livelli B e C del Museo, sia seguendo le mappe con i segnalini sarà possibile individuare i reperti selezionati.

Inquadrando i QR code associati, inoltre, si potrà scaricare sul proprio telefono una brochure con focus sui reperti selezionati. In questo modo il visitatore avrà la possibilità di fruire di un nuovo percorso, esplorando prospettive inedite nate dal dialogo tra l’iconografia dei reperti archeologici e l’erpetologia.

«Il Museo è uno scrigno di infiniti racconti, di cui i reperti esposti diventano straordinari protagonisti commenta il direttore del Museo, Carmelo Malacrino. I Bronzi di Riace e di Porticello sono i capolavori indiscussi dell’esposizione, ma tra le migliaia di oggetti esposti si trovano tante curiosità sul mondo antico.

Sono particolarmente felice per questo percorso tematico diffuso, che promuove il tema della biodiversità nel binomio cultura e natura.

Ringrazio le dott.sse Cassalia, Costanzo e Furia per l’impegno profuso, nonché l’Associazione Famiglia Ventura per la Giornata di studi promossa al Museo. Sono occasioni, queste, in cui le tracce del nostro passato ci guidano per un futuro più sostenibile».

In occasione dei Ponti del 25 aprile e della Festa dei lavoratori, il Museo sarà aperto, in via eccezionale, anche lunedì 24 aprile e il 1° maggio. Martedì 25 aprile, ricorrenza della Liberazione, per iniziativa voluta dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, l’ingresso sarà gratuito per tutti.