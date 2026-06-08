“Un poster per la pace”: il Lions Club di Locri premia la creatività degli studenti

Anche l’Istituto Comprensivo “Maresca-Ferraris”, su iniziativa del Lions Club di Locri, ha aderito al service “Un Poster per la Pace”, storico concorso del Lions International che da quasi quarant’anni offre ai ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 13 anni l’opportunità di esprimere, attraverso la creatività, il proprio significato di pace.

Per l’anno scolastico 2026-2027 il concorso è dedicato al tema “Armonia nell’umanità”, perché quando ci si tratta reciprocamente con rispetto e gentilezza la pace può davvero fiorire.

Quest’anno i giovani sono stati invitati a immaginare un mondo in cui persone di ogni cultura e provenienza vivono insieme pacificamente, celebrando le differenze, valorizzando ciò che unisce e costruendo una vera armonia tra i popoli.

A Locri la cerimonia conclusiva si è svolta alla presenza della dirigente scolastica Carla Maria Pelaggi, del presidente del Lions Club di Locri Ettore Lacopo, della responsabile del service Marialuisa Muscoli e del componente del team Rocco Vasile; presenti per il Lions Club anche Giuseppe Ventra, Pina Angotti e Mariella Zuccarini, moglie del past president Antonio Zuccarini.

All’iniziativa hanno partecipato 119 studenti, seguiti con cura e attenzione dalle docenti Stefania Arsena e Rosa Scicolone.

Il presidente Lacopo ha consegnato alla dirigente scolastica l’attestato di partecipazione dell’istituto e ha premiato il vincitore, Matteo Panetta, con un attestato di merito; attestati di partecipazione sono stati inoltre consegnati a tutti gli altri studenti per l’impegno, la sensibilità e la creatività dimostrati.

L’IC “Maresca-Ferraris” di Locri e l’IC “Mario La Cava” di Bovalino, dove la cerimonia si era già svolta nelle scorse settimane, hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, dimostrando come un tema fondamentale per i popoli, quale la pace, possa trovare proprio tra i più giovani un efficace veicolo di diffusione e sensibilizzazione.

Ogni anno i Lions Club di tutto il mondo promuovono il concorso nelle scuole e nei gruppi giovanili organizzati, offrendo ai partecipanti l’opportunità di ottenere riconoscimenti a livello locale e internazionale.