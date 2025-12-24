Un sacco pieno di doni ma anche di sorrisi al reparto Pediatria dell’Ospedale di Polistena

Polistena (RC), 24 dicembre 2025 – La magia del Natale arriva anche a Polistena, bussando alle porte dell’Ospedale con un sacco pieno di doni, quei doni che hanno lasciato un sorriso stampato nei piccoli pazienti degenti.

La campagna “dona un giocattolo che regala un sorriso” da parte della ludoteca Bim Bum Bam di Taurianova è culminata in un gesto nobile che al meglio ha espresso il significato più profondo dell’essere Natale.

Katia, responsabile della ludoteca e il suo team hanno varcato la soglia del nosocomio polistenese per regalare gioia e calore ai bambini ricoverati con sacchi colmi di giocattoli e con indosso i vestiti di Babbo Natale e Micky Mouse.

La loro presenza ha riempito di colore le corsie della Pediatria e ha lasciato nel cuore dei piccoli pazienti e dei loro genitori uno spazio in più non solo per sorridere ma anche per sperare.