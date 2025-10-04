Un simbolo d’eccellenza: la rotaia diventa il cuore dei premi “Incontriamoci Sempre”

Reggio Calabria – L’Associazione “Incontriamoci Sempre ODV” compie un nuovo, significativo passo nel suo percorso di valorizzazione culturale e sociale. Con una mossa che fonde storia, artigianato di eccellenza e visione per il futuro, l’Associazione ha presentato il suo nuovo simbolo: una scultura che trae ispirazione dalla forma del binario ferroviario, vero e proprio pilastro delle sue radici e della sua sede presso la Stazione FS di S. Caterina.

Questo capolavoro artistico non è solo un omaggio alla storia delle Ferrovie e al luogo che ospita le innumerevoli attività dell’ODV, ma è destinato a diventare il logo rappresentativo di tutti i prestigiosi premi e riconoscimenti promossi dall’Associazione.

Il progetto nasce da un’idea lungimirante di “Incontriamoci Sempre” e trova la sua concretizzazione grazie alla partnership con l’Officina Meccanica Falcone. Il Maestro Falcone, titolare di una delle realtà produttive più importanti del territorio calabrese, ha condiviso con entusiasmo l’iniziativa, realizzando la base in metallo che simboleggia la “rotaia”: un elemento di robustezza e connessione che incarna il cammino dell’Associazione dal 2008 ad oggi.

Ma la vera alchimia tra arte e territorio si realizzerà quando questa base forgiata andrà a integrare le prestigiose creazioni del Maestro orafo Michele Affidato. Già noto a livello nazionale e internazionale per i premi d’arte sacra e per le opere realizzate per il Festival di Sanremo, Affidato apporrà il suo inconfondibile sigillo d’eccellenza, trasformando il metallo grezzo in un’opera d’arte unica. Sarà questa la forma definitiva del riconoscimento consegnato, ogni anno, in occasione del celebre “Premio Simpatia della Calabria” alle eccellenze del Sud Italia.

Questa innovazione non si limiterà al solo “Premio Simpatia”. L’Associazione sta valutando, con grande probabilità, di estendere l’uso di questa scultura anche ai massimi riconoscimenti del Premio Internazionale di Poesia “Ettore Pensabene”. I primi classificati nelle sezioni Italiano e Dialetto potrebbero quindi ricevere questa scultura inedita, elevando ulteriormente il valore del concorso letterario giunto alla sua quindicesima edizione.

Questa sintesi tra la storia delle FS, la manifattura meccanica e l’alta oreficeria è destinata a riscuotere un vasto consenso nel mondo ferroviario, sia a livello locale che Nazionale. Per l’Associazione “Incontriamoci Sempre ODV”, la “Rotaia” simboleggia l’ulteriore e meritata crescita culturale di un sodalizio che continua a fare della Stazione di Reggio Calabria-S. Caterina un vero e proprio hub di socialità, arte e promozione territoriale.