Reggio Calabria

“Un Sorriso Sempre”: al via il progetto che unisce acconciatori ed estetiste della CNA al servizio dei pazienti oncologici

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio2 ore fa
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progetto un sorriso sempre - cna - gom reggio

È stato presentato, presso le strutture oncologiche del Presidio “Morelli” del  Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, il progetto “Un Sorriso Sempre”, iniziativa di solidarietà promossa dalla CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) di Reggio Calabria.

Grazie all’adesione volontaria di oltre trenta acconciatori ed estetiste della CNA, una rete di saloni aprirà gratuitamente le proprie porte a donne e uomini in trattamento oncologico, offrendo non soltanto un servizio professionale, ma soprattutto un gesto di ascolto, dignità e speranza.

La Direzione Strategica del G.O.M. esprime un sincero ringraziamento alla CNA e a tutti i rappresentanti del mondo dell’artigianato che, con questo progetto, trasformano i valori della solidarietà in un gesto concreto di vicinanza e comunità.

 Per saperne di più sulle attività del G.O.M., visita il sito www.gomrc.it.

Consulta la Carta dei servizi oppure scarica l’app GOM RC.

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