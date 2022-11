Un successo senza precedenti per la 3° edizione della Sagra della Castagna a Mannoli

Condividi

0 shares Share

Tweet

Email

Print

Pomeriggio memorabile per il piccolo borgo Aspromontano che, dopo due anni di fermo, ha registrato circa 5000 presenze alla terza edizione della Sagra della Castagna.

L’evento, organizzato dal Comitato Civico Donne di Santo Stefano in movimento con il patrocinio del Comune di Santo Stefano in Aspromonte ha segnato un grandissimo successo con il record di presenze per le vie di questa bellissima Comunita aperta all’ ospitalità.

Le numerose persone che nel pomeriggio di martedì 1 novembre hanno scelto di trascorre qualche ora di spensieratezza, nel piccolo *borgo aggregante* di Mannoli, hanno avuto modo di assaggiare l’ottimo gustosissimo cibo, cucinato dai componenti l “Comitato Civico Donne di Santo Stefano in Movimento” supportate da tutte le donne del posto, che come sempre, non si sono risparmiate nel dare il loro contributo insieme a tantissimi altri volontari.

In una cornice autunnale, dal clima molto mite, i numerosissimi visitatori, hanno potuto passeggiare lungo la via principale allestita dai diversi standisti con prodotti tipici locali ed artigianali. A rendere tutto più suggestivo ci hanno pensato i trampolieri alati a LED, la mascotte di topolino e lo spettacolo del conosciutissimo artista reggino Peppe Gatto.

L’evento si è concluso nel migliore dei modi con il concerto del Maestro Mimmo Cavallaro che dalle 21:30 ha iniziato il suo spettacolo nella piazza principale gremita da migliaia di persone che hanno ballato e cantato per tutta la durata del concerto.

Momento cruciale di questa splendida giornata è stato la consegna del “premio Castagna d’oro” fortemente voluto dal Comitato Civico Donne di Santo Stefano in movimento che si è prodigato personalmente per far realizzare dalla gioielleria Reggina “Lo Smeraldo” le castagne d’oro.

Si tratta di un riconoscimento per tutte quelle eccellenze del territorio che si sono distinte in diversi settori, da quello industriale a quello giornalistico, da quello musicale e cinematografico, fino a quello sportivo, compreso quello culturale e quello politico. Uomini e Donne che grazie alla loro professionalità, alla loro capacità e al loro attaccamento per questa terra abbiano valorizzato, o possono ancora farlo, la Calabria intera rendendoci orgogliosi il fare parte di queste comunità.

Per questa prima edizione, i due premi sono stati consegnati: al primo cittadino Dott. Francesco Malara per l’encomiabile azione amministrativa che ha dato grande lustro e sviluppo al nostro paese e all’Onorevole Francesco Cannizzaro , giovane politico della nostra terra, per la passione e l’impegno profuso in questi anni della sua brillante carriera, entrambi ma con ruoli diversi, amministrazione e politica, attivi sul nostro territorio.

Infine nel ringraziare tutti gli altri soggetti che hanno contribuito a rendere possibile la realizzazione di questo magnifico evento : Forze dell’ Ordine, Gruppo Comunale della Protezione Civile, Croce Rossa, Maestranze Comunali, Sponsor e Calabria Straordinaria.

L’amministrazione Comunale di Santo Stefano e il Comitato Civico nel definirsi *”pienamente soddisfatti per l’eccellente riuscita della manifestazione, ringraziano tutti i turisti partecipanti ed assicurano di aver annotato le cose migliorabili accettando i suggerimenti ricevuti e per questo danno appuntamento al prossimo anno con l’impegno di fare ancor di più al fine non solo di creare una occasione di sano divertimento ma anche per una sempre maggiore valorizzazione dei nostri borghi ricchi di tipicità vera fortuna della nostra Area Metropolitana*”