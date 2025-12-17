Un successo senza precedenti per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e le sue aziende presenti a Milano per “Artigiano in Fiera”

Bilancio più che positivo per le aziende che hanno accompagnato la Città metropolitana ad “Artigiano in fiera”, fra le expo di settore più importanti nella scena internazionale.

Il padiglione della Calabria è risultato, di gran lunga, il più visitato di una fiera che ha superato il milione di partecipanti tra curiosi, avventori e stakeholder interessati ad intercettare le nuove tendenze di mercato.

Gli stand della Città Metropolitana, presente con 30 partner selezionati attraverso un avviso pubblico, in molti frangenti hanno registrato il sold out, cavalcando appieno l’onda lunga delle festività natalizie per un cospicuo volume di vendite ed il lancio di prodotti che, nei giorni dell’evento in Fieramilano Rho, hanno conquistato i favori e le attenzioni di un pubblico vasto e variegato.

Dall’enogastronomia alla cosmetica fino al beverage, il comprensorio reggino si è mostrato in tutta la sua bellezza, nell’ingegno e nella laboriosità dei propri artigiani.

Il brand “Anima autentica”, emblema della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ha svolto, ancora una volta, un ruolo fondamentale nella riconoscibilità e nell’individuazione dello spazio riservato ai marchi del territorio, inseriti fra i 2.800 espositori, provenienti da 90 Paesi, presenti all’expo.

Si confermano vincenti, dunque, la programmazione messa a punto dall’amministrazione guidata dal sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà e le attività poste in essere dalle strutture organizzative dei Servizi di promozione, marketing territoriale e sostegno alle imprese del Settore Sviluppo economico-cultura, diretto dalla dirigente Giuseppina Attanasio.

Gli ottimi risultati conseguiti dall’Ente e la soddisfazione registrata dalle imprese selezionate confermano la validità di “Artigiano in fiera” che, nei suoi 30 anni di vita, ha ospitato più di 15.000 imprese e totalizzato oltre 24 milioni di presenze complessive.

L’interesse, dunque, è già rivolto all’edizione del prossimo anno, tenendo in forte considerazione anche la tappa intermedia di “Anteprima d’Estate”, in programma la prossima primavera, dedicata all’artigianato autentico, originale e di qualità.