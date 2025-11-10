Una bella New Tech Pallavolo Milani supera 3-0 l’Altaflex Catanzaro e riprende la sua marcia

Dopo la battuta d’arresto contro l’Innova, la Pallavolo Milani si riscatta con una prova convincente e un successo netto che la riporta ai vertici della classifica di Serie C.

Doveva esserci un pronto riscatto per la New Tech Pallavolo Milani, dopo la bruciante sconfitta di sette giorni fa contro l’Innova Volley, e riscatto è stato. Quella che è scesa in campo contro l’Altaflex Catanzaro è stata decisamente un’altra Milani.

Al PalaPirossigeno si è potuto ammirare una squadra sicura dei propri mezzi, serena e che ha mostrato una bella pallavolo.

Nulla ha potuto l’Altaflex, che ha dovuto cedere in tre set e un’ora e mezzo di gioco. 3-0 il risultato per la New Tech, che si è aggiudicata con merito l’incontro, valido per la quinta giornata del campionato di Serie C di pallavolo maschile, con i parziali di 25-23| 25-18| 25-20.

Per l’occasione, assente mister Aloe, con in panchina il dirigente accompagnatore Fernando Diano. Il sestetto iniziale della New Tech vede in campo capitan Pisano libero, la diagonale formata da Totera al palleggio e Pisani opposto, bande Marasco e Persico, centrali Curcio ed Elia. Per l’Altaflex, coach Simone schiera capitan Citriniti e Rocca libero, Paradiso, Miceli, Simone, Colacino e Mancuso. Da segnalare l’infortunio di Piazza nel riscaldamento pre-partita.

La cronaca della partita

Nel primo set le battute iniziali vedono una sostanziale parità, fino alla prima fuga della Milani sul 9-5, con gli attacchi, in particolare, di Pisani e del rientrante Persico che seminano il panino nella metà campo avversaria.

L’Altaflex, però, non molla, riuscendo a riportare in parità il punteggio e andare in vantaggio sul 17-18.

A quel punto, un’altra accelerata di Marasco e compagni conduce al 24-20 per la Milani. I catanzaresi riescono ad annullare tre match point, ma Pisani scaccia l’incubo del primo set contro l’Innova e chiude la contesa sul 25-23.

Il secondo set si apre con un ace di Totera che sembra fare da preludio all’andamento del parziale.

I gialloblù si portano sul 10-6 e, da quel punto, rimarranno sempre davanti, anche grazie a un Persico in stato di grazia. 25-18 il punteggio del set, con una Milani sempre in controllo e un 2-0 incoraggiante per il proseguimento della gara.

Il terzo set si apre con la prevedibile reazione dell’Altaflex, che allunga fino al 3-6. I rendesi, però, non sembrano avere intenzione di trascinare la partita fino al quarto set, Infatti, ribaltano la situazione, portandosi sull’11-6 con un significativo break di 8-0, compreso di due ace di uno scatenato Marasco (saranno tre alla fine del set).

Catanzaro, però, ha il merito di non mollare mentalmente e riesce a riportarsi avanti sul 18-19.

È però un’illusione, perché un Persico fuori categoria guida la rimonta, coadiuvato da Pisani e dalle altre bocche di fuoco della Milani, e gli ospiti devono arrendersi sul 25-20.

Per la New Tech un meritato 3-0 e tre punti che la riportano in vetta alla classifica per una sera a quota 11 insieme a Paola, vincente contro l’Amaro Dhelios RC.

L’incontro della domenica mattutina di Bagnara a Montalto, però, porta i reggini a quota 12, in attesa della gara di Cinquefrondi (al momento a 9 punti) contro l’Innova Volley. In ogni caso, si conferma un girone combattuto ed emozionante.

Testa al turno infrasettimanale

Tornando alla Milani, è già tempo di pensare alla prossima gara, in programma già mercoledì 12 novembre per il turno infrasettimanale. I giaguari faranno visita ai giovani della Tonno Callipo Volley, in netta ripresa dopo un avvio di campionato complicato.

La società, però, può guardare con maggiore fiducia alle prossime gare.

A fine partita, un soddisfatto Manuel Pedicone commenta la prova della squadra. “La complessità della gara di oggi stava nel misurare la reazione della squadra difronte ad un avversario forte, dopo la prova negativa di sabato.

Complimenti ai ragazzi, che hanno affrontato una settimana difficile.

Il Catanzaro resta una squadra temibile per il prosieguo del campionato. Dispiace per l’infortunio di Piazza nel riscaldamento, a cui vanno i nostri migliori auguri di pronta ripresa” le parole del Direttore Sportivo della Milani.