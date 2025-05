Una biblioteca comunale per Caloveto, 75 mila euro per uno spazio inclusivo ed innovativo

Umberto Mazza

Uno spazio innovativo, creativo ed inclusivo per promuovere momenti di incontro e crescita culturale ed incentivare, dal basso alla lettura. Sarà possibile realizzarlo grazie al finanziamento di 75 mila euro destinato alla realizzazione di una biblioteca comunale.

È quanto fa sapere il Sindaco Umberto Mazza esprimendo soddisfazione per questo nuovo risultato che consentirà di offrire un’importante opportunità tanto alla comunità, quanto al territorio.

Finanziato con fondi regionali, nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, il progetto prevede, tra le altre cose, interventi di ristrutturazione, adeguamento, riorganizzazione, rifunzionalizzazione degli spazi attraverso la dotazione di arredi ed attrezzature informatiche, interventi mirati al risparmio energetico e idrico; l’implementazione e acquisizione di nuovo patrimonio librario con particolare riferimento ad una sezione tematica dedicata alla storia, alle tradizioni ed alla cultura proprie del territorio;

ad una sezione per bambini 0-6 anni e ragazzi, con testi anche in lingue straniere;

libri tattili e libri in braille, collane di narrativa dedicate ad alta leggibilità, libri in Comunicazione Aumentativa e Alternativa – C.A.A., libri in Lingua Italiana dei Segni (LIS), audiolibri, quaderni cognitivi, libri in caratteri grandi, collezione di libri per adulti e ragazzi con caratteri di facile lettura per utenti con Disturbo dello Spettro Autistico (DSA); una sezione, con testi, giochi da tavolo e materiali multimediali; libri di attualità, romanzi.

Tra gli obiettivi rientrano anche quelli dell’ampliamento e miglioramento dei servizi offerti a partire dalla creazione di postazioni informatiche per la consultazione del catalogo, della creazione di una rete wi-fi, della fornitura di un servizio Medialibraryonline (MLOL), di affiancamento per ricerche scolastiche, di acquisizione attrezzature per videoproiezione e ascolto; organizzazione e promozione di attività finalizzate a rendere più attrattiva e più fruibile la biblioteca attraverso specifiche attività didattiche e divulgative, promozione della lettura, mostre, presentazione di libri e incontri con autori, anche in collaborazione con le Scuole, la Parrocchia e le Associazioni del territorio.

Verranno create postazioni con giochi da tavolo per i più piccoli. Ci sarà uno spazio per la videoproiezione 3D, in stile cinematografico e saranno disponibili visori 3D multimediali, per far vivere agli utenti, esperienze didattiche particolarmente coinvolgenti e immersive.

Saranno messe in campo azioni di comunicazione volte a promuovere e pubblicizzare i servizi e le opportunità offerte dalla Biblioteca con l’obiettivo di incrementare il numero dei fruitori residenti e del territorio.

È previsto anche l’aumento della dotazione informatica e cablaggio della rete internet (computer stampanti, armadio rack, video proiettore, telecamera per sorvegliare l’area di accesso, amplificazione).