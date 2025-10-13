Tre gravi incidenti stradali in Calabria: le persone coinvolte sono gravi ma non in pericolo di vita

Una domenica segnata da gravi incidenti stradali, ma dai risvolti fortunatamente non tragici quella che ieri ha interessato le strade calabresi.

Ad Amendolara, nel cosentino, è stato scongiurato il peggio quando una Kia Sportage con a bordo tre persone è precipitata in un burrone lungo la Strada Provinciale 253.

Dalle prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo colto da una distrazione o un presunto colpo di sonno. L’auto avrebbe poi impattato violentemente contro il guardrail sfondandolo e precipitando nel vuoto, tra la vegetazione.

Pur riportando gravi ferite, i tre occupanti non risultano essere in pericolo di vita.

Incastrati tra le lamiere, sono stati dapprima soccorsi dalla squadra dei Vigli del Fuoco di Castrovillari e successivamente affidati al personale sanitario del 118 accorso sul posto per il trasferimento urgente all’Ospedale “Nicola Giannettasio” di Rossano.

A Zomaro, in località Laghetto, nel reggino, un motociclista 25 enne originario di Polistena è invece precipitato da un dirupo riportando fratture multiple e un trauma toracico.

È ora ricoverato presso il GOM di Reggio Calabria in prognosi riservato.

Ad essere coinvolte in un grave incidente stradale anche due sorelle adolescenti di 14 e 15 anni, mentre percorrevano la SS18, all’altezza di Palmi, a bordo di una minicar.

Ad accorrere sul posto le ambulanze del 118, oltre che le squadre dei Vigili del Fuoco di Palmi e la Polizia Locale.

Dalle prime indagini, il veicolo condotto da una delle due giovani si sarebbe scontrato con un’altra auto. Sono in fase ulteriori accertamenti.