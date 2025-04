Una grande assemblea di Rinascita lancia Conia verso il terzo mandato

Ieri sera la sede di Rinascita per Cinquefrondi si è trasformata in un palcoscenico gremito e vibrante. Le militanti e i militanti di Cinquefrondi e delle zone limitrofe hanno affollato ogni spazio disponibile, incluso il marciapiede antistante, per partecipare a un’assemblea molto sentita e partecipata. All’ordine del giorno, due temi fondamentali:

– La candidatura alla carica di Sindaco per le prossime elezioni comunali;

– I criteri per le nuove candidature all’interno del progetto Rinascita.

Emozionante e profonda la relazione di apertura del Sindaco Michele Conia, che ha ripercorso le tappe salienti del percorso amministrativo.

“Quando ho deciso di candidarmi a Sindaco di Cinquefrondi, ero consapevole del dissesto economico in cui versava l’Ente. Ma questo non è mai stato un alibi per non andare avanti o per rinunciare al sogno di far crescere il nostro paese. Gli errori fanno parte del cammino, ma se oggi i nostri giovani sono fieri di dire ‘Sono Cinquefrondese’, allora la rinascita è avvenuta. E non deve fermarsi. Amministrare significa spesso sacrificare la propria vita personale, ma l’amore e la passione per la comunità non hanno prezzo.”

L’assemblea ha votato all’unanimità, con grande commozione, il nome del prossimo candidato a Sindaco per Rinascita, confermando Michele Conia e la sua leadership.

Per il secondo punto è stato votato all’unanimità la conferma della squadra uscente e l’innesto di quattro/cinque figure nuove capaci di portare nuova linfa e nuova energia.

Forte è stata la partecipazione e sentita la risposta della “famiglia Rinascita”, che ha accolto con entusiasmo l’esortazione del Sindaco e dell’intera squadra amministrativa a continuare a esserci, a discutere, a farsi sentire.

L’obiettivo resta quello di coinvolgere la comunità nella scelta delle priorità. Fondamentale sarà la presenza in sezione per contribuire, con passione e impegno, alla stesura del nuovo programma elettorale.

L’assemblea, inoltre, ha deliberato una grande festa di popolo in Piazza della Repubblica per il 2 giugno per festeggiare i 10 anni di Amministrazione a guida Rinascita.

Rinascita

Per Cinquefrondi