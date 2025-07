Una nuova fase per Cittanova: Antico rafforza l’Amministrazione con Rao Assessore assegnando nuove deleghe agli assessori.

Il Sindaco di Cittanova, Avv. Domenico Antico, ha ufficializzato la nuova composizione della Giunta comunale, dando avvio a una fase amministrativa improntata al rilancio e al rafforzamento dell’azione di governo cittadino.

Tra le novità principali, l’ingresso in Giunta del Dott. Francesco Rao, espressione del gruppo politico “A Testa Alta” e fino a oggi Presidente del Consiglio comunale. Una scelta che valorizza l’esperienza istituzionale maturata da Rao e consolida il progetto amministrativo avviato nel 2024.

È stata inoltre ufficializzata la nomina a Vicesindaco dell’Avv. Rita Morano, già componente dell’Esecutivo, alla quale il Sindaco ha affidato un ruolo centrale nella nuova fase amministrativa.

Per imprimere un impulso ancora più deciso all’attività dell’Ente, il Sindaco ha provveduto ad assegnare nuove deleghe anche agli assessori Sirianni e Iamundo, rafforzando l’azione su ambiti strategici per lo sviluppo della Comunità.

Un ruolo di rilievo è stato attribuito anche al Consigliere Giuseppe Morabito, al quale, pur indicato dal gruppo “Viva Cittanova Viva” per un posto in Giunta, sono state conferite importanti deleghe fuori Giunta.

Una scelta maturata dallo stesso Morabito con spirito di servizio, nel segno dell’altruismo e dell’attaccamento alla Comunità cittanovese.

Lo stesso Consigliere ha indicato in Francesco Rao una risorsa fondamentale del gruppo amministrativo, capace di contribuire in maniera determinante alla coerenza e alla visione del progetto politico originario.

«Con questa nuova composizione della Giunta ha dichiarato il Sindaco Avv. Domenico Antico rinnoviamo l’impegno assunto con i cittadini, rafforzando il gruppo e rilanciando con forza l’azione amministrativa.

Ringrazio tutti per il senso di responsabilità dimostrato e per la volontà di anteporre il bene comune alle legittime aspirazioni personali. Cittanova ha bisogno di coesione, visione e concretezza, e questa nuova fase va proprio in questa direzione.»

«Accolgo con senso di responsabilità e profondo rispetto la fiducia accordatami ha affermato il Dott. Francesco Rao – convinto che la partecipazione, l’ascolto e il lavoro condiviso siano strumenti imprescindibili per rispondere ai bisogni reali della nostra Comunità.

Entro in Giunta con spirito di servizio e con la determinazione a contribuire, con il massimo impegno, alla realizzazione degli obiettivi che ci siamo dati.»

Nel corso del prossimo Consiglio Comunale si procederà all’elezione del nuovo Presidente del Consiglio e alla comunicazione ufficiale del capogruppo consiliare, segnando così l’avvio formale di un nuovo percorso per l’Amministrazione Antico, all’insegna della responsabilità, della condivisione e di una rinnovata determinazione nel servire Cittanova.