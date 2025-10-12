Una Pallavolo Milani da rodare la spunta al tie break contro Bagnara

Dopo 2 ore e mezza di battaglia, la New Tech Pallavolo Milani riesce ad avere ragione al quinto set di una coriacea Olimpia Pallavolo Bagnara. Primi due punti in classifica per i rendesi.

Si prospettava una partita combattuta al PalaPirossigeno tra New Tech Pallavolo Milani e Olimpia Pallavolo, e così è stato.

L’incontro, valido per la prima giornata del campionato di Serie C maschile, ha visto prevalere i padroni di casa solo al tie break, dopo un match durato ben 2 ore e mezza (parziali 25-21/ 18-25/ 25-21/ 18-25/ 15-13).

La squadra di Bagnara, pur neopromossa, si è confermata come una delle possibili contendenti per i posti di vertice, ai quali certamente può ambire anche la New Tech.

La rosa a disposizione di Luigi Aloe, direttore tecnico della Milani, vede un’età media inferiore rispetto all’anno scorso, con tanti giovani e diversi nuovi arrivi. Alcuni di questi provengono dall’Area Brutia Volley Team, società che con i rendesi costituisce il Consorzio Eurosport Milani.

Per quanto riguarda il sestetto iniziale, mister Aloe presenta subito delle novità: innanzitutto, il nuovo arrivo Mirco Persico, schiacciatore cosentino con esperienze in Serie B, anche con l’Area Brutia.

L’altro schiacciatore è Mattia Marasco, fino all’anno scorso schierato come opposto, nel ruolo in cui quest’anno si vede Niccolò Pisani. Completano il sestetto Giacomo Totera al palleggio, i centrali Antonio Curcio e Nicola Elia, e il libero, capitan Leonardo Pisano.

La cronaca della partita

Il primo set ha visto la Milani aprire con un parziale di 4-0, che ha anticipato lo svolgimento del set, con l’Olimpia mai davanti nel punteggio. Se fino al 17-16 gli ospiti hanno reagito punto a punto, da quel momento la New Tech è riuscita ad amministrare, fino al 25-21 finale.

Nel secondo set la situazione si è capovolta. Dopo l’ace iniziale del nuovo acquisto Naso, giovane dal potente servizio, i rendesi non sono più riusciti a portarsi avanti nel punteggio, restando però aggrappati agli ospiti fino al 15-15, dopo un bel recupero sul 5-10.

Da quel momento però, è stato un assolo dell’Olimpia, fino ai sette punti di vantaggio sul 18-25 di fine set.

Il terzo e il quarto set possono dirsi fotocopia dei primi due, a iniziare dai parziali. Il terzo set ha visto una serrata lotta punto a punto fino al 15-14, dopodiché i ragazzi di mister Aloe sono riusciti a prendere le misure degli avversari, tenendoli debitamente a distanza fino al 25-21 conclusivo. 2-1 il computo dei set.

Nel quarto set, dopo un avvio combattuto che ha visto la Milani anche in testa, l’11-15 provvisorio costringe Aloe a mischiare le carte e gettare nella mischia Mirabelli, esperto palleggiatore ex Area Brutia, e il giovane Albanese.

Nonostante i correttivi e un parziale riavvicinamento, Bagnara riesce a controllare il gioco e ad aggiudicarsi il set per 18-25.

Il tie break ha seguito l’andamento dei set precedenti: una prima metà giocata punto a punto, fino al 9-8, e una seconda fase con il prevalere di una formazione, in questo caso la New Tech.

I padroni di casa hanno preso il sopravvento fino al 14-10, tra un altro micidiale ace di Naso, una botta di Marasco sul muro avversario e il solito Pisani.

A quel punto, però, gli ospiti riescono ad annullare tre match point, fin quando Marasco decide che è ora di andare negli spogliatoi e, con il 15-13, consegna vittoria e due punti alla New Tech.

Per l’Olimpia Bagnara un punto e la consapevolezza di poter svolgere un ruolo da protagonista nel campionato. Stessa consapevolezza che si porta a casa la Milani, pur con la necessità di limitare qualche ingenuità di troppo e rodare meglio gli ingranaggi.

Seppure il gruppo dei titolari giochi insieme da tre anni, con meccanismi ben oliati, i nuovi arrivi hanno bisogno di tempo per metabolizzare le idee tattiche del mister. E potrebbero esserci ancora delle novità, in quanto il Direttore Sportivo Manuel Pedicone è alla ricerca di un ultimo pezzo del puzzle da consegnare a mister Aloe.

Le dichiarazioni di fine gara

A fine partita, sorrisi distesi in casa Milani, a iniziare da mister Aloe: “abbiamo fatto un capolavoro. Solo chi non conosce la pallavolo può pensare che sia stata una serata normale perché non sa chi c’era dall’altro lato della rete, e che squadra è il Bagnara.

Quindi complimenti ai miei perché abbiamo preso due punti preziosi e inaspettati, anche perché sono sicuro che i nostri avversari di oggi perderanno pochissime gare durante l’anno.”

Soddisfatto anche Mattia Marasco, uno dei protagonisti del match e autore del punto finale. “Non è mai facile l’esordio, poi non è facile vincere contro una delle due squadre attrezzate per salire di categoria.

Tante dinamiche devono ancora entrare nella testa di tutti, ma dai momenti di difficoltà ne siamo usciti come gruppo, senza disunirci.

L’abbiamo fatto nei momenti di difficoltà e penso che questo ci sia valso la vittoria. Per quanto mi riguarda, rivedrò sicuramente la partita e cercherò di migliorare tanti aspetti, anche perché quest’anno sono in un ruolo nuovo, fuori dalla mia comfort zone, e devo imparare e lavorare tanto. Ma il campionato è lungo e ce lo permette.”

Archiviato questo successo che porta i primi due punti in classifica, per la New Tech è già tempo di pensare ai prossimi impegni, a iniziare dalla trasferta di Corigliano prevista per sabato 18 ottobre.