“Una partita per Ilaria”: sport e impegno sociale alla palestra comunale di Scalea

L’associazione antiviolenza Ilaria Sollazzo di Scalea, insieme alla ASD Volley Scalea, è lieta di annunciare la seconda edizione di “Una partita per Ilaria”, evento sportivo e solidale che si terrà domenica prossima alle ore 17:00 presso la Palestra comunale di Scalea, in Via Fazio degli Uberti, dedicato al ricordo di Ilaria Sollazzo, vittima di femminicidio.

All’iniziativa prenderanno parte anche la Don Russo Volley Cetraro e la ASD Diamante Sport Volley che hanno scelto di unirsi per sostenere una causa di grande valore sociale.

Questa seconda edizione vuole essere un passo concreto per mantenere viva la memoria di Ilaria Sollazzo e di tutte le vittime di femminicidio, trasformando il ricordo in impegno e azione.

Il match sarà un momento di condivisione e riflessione, finalizzato a sensibilizzare la comunità sul tema della violenza di genere e a promuovere una cultura fondata sul rispetto e sulla consapevolezza.

In occasione dell’evento sarà organizzata una riffa con premi, il cui ricavato sarà interamente devoluto a sostegno dell’Associazione Antiviolenza Ilaria Sollazzo, da tempo impegnata nel contrasto alla violenza sulle donne e nel supporto alle persone in difficoltà.

I biglietti potranno essere richiesti direttamente all’Associazione Ilaria Sollazzo o alla ASD Volley Scalea, contattando le stesse tramite i rispettivi canali social.

Per ulteriori informazioni e dettagli, gli organizzatori sono a vostra completa disposizione.

Le istituzioni, le amministrazioni comunali e le rappresentanze politiche sono invitate a prendere parte all’iniziativa, contribuendo con la propria presenza alla diffusione di un messaggio di memoria, impegno e contrasto alla violenza di genere