Una vittoria di USB, arrivano nuovi rinforzi nei Pronto Soccorso e nel 118 dell’ASP di Catanzaro

In questi giorni l’ASP di Catanzaro ha finalmente avviato le procedure di reclutamento di nuovo personale destinato principalmente al settore dell’emergenza urgenza.

Si tratta di un passaggio tanto atteso quanto necessario, che rappresenta una vittoria sindacale importante e concreta, frutto dell’azione determinata e incessante di USB Sanità.

A prendere servizio a partire dal 1° luglio e comunque, per la stragrande maggioranza, non oltre il 16 dello stesso mese – saranno infermieri, provenienti dalla graduatoria dell’emergenza urgenza di Azienda Zero, operatori socio sanitari (OSS), selezionati dalla graduatoria ex Materdomini, e autisti soccorritori, anch’essi dalla graduatoria emergenza urgenza di Azienda Zero.

Gli autisti soccorritori verranno assunti a tempo indeterminato, e grazie alla pressione sindacale si è arrivati allo scorrimento completo della graduatoria.

Le nuove assunzioni andranno a potenziare in modo significativo i pronto soccorso dell’ASP di Catanzaro e le postazioni SUE 118, oggi in grande sofferenza, aggravata dalla pressione estiva già ampiamente in atto.

USB rivendica con determinazione questo risultato: non è frutto del caso, ma di un lavoro sindacale costante, coerente e senza compromessi. Abbiamo portato avanti per mesi una battaglia serrata attraverso diffide formali, la proclamazione dello stato di agitazione, e presidi sotto la Direzione Strategica dell’ASP di Catanzaro.

Non abbiamo mai arretrato, nonostante le difficoltà e i tentativi di minimizzare le nostre richieste.

Abbiamo insistito affinché venisse rafforzata l’offerta sanitaria dell’Azienda proprio in vista della stagione estiva e affinché fossero colmate le gravi carenze di organico, dovute anche ad assenze prolungate per motivi di salute o maternità.

Questo risultato è anche la testimonianza che quando le rivendicazioni sono giuste e sostenute con forza, i lavoratori possono vincere.

Ma è solo un passo. Siamo consapevoli che quanto ottenuto non può bastare.

Per questo continueremo la nostra mobilitazione: chiediamo che l’immissione di nuovo personale venga estesa a tutti i reparti e che venga finalmente creato un meccanismo stabile e automatico di sostituzione per il personale assente per lunghe malattie o gravidanze, così da garantire continuità e sicurezza nelle cure e tutelare i diritti di tutti i lavoratori.

USB Sanità ASP Catanzaro

Sempre al fianco dei lavoratori. Sempre dalla parte della sanità pubblica.