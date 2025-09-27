UnArma Calabria: è Domenico Galeone il nuovo referente regionale

l Segretario Generale Regionale Calabria di UnArma, Fabio Riccio, comunica con grande soddisfazione l’ingresso di Domenico Galeone quale nuovo Referente Regionale.

Il collega Galeone ha espresso tutto il suo entusiasmo per il nuovo incarico, dichiarando di voler da subito impegnarsi nella tutela dei diritti dei colleghi. Ha inoltre sottolineato che la scelta di aderire a UnArma è stata per lui “una decisione semplice e naturale”, poiché questa sigla rispecchia in toto la sua idea di sindacato libero, indipendente e vicino ai carabinieri.

Nelle sue prime dichiarazioni, Galeone ha voluto ringraziare il Segretario Generale Fabio Riccio per la fiducia.

“Conosco da tempo Domenico Galeone – dichiara Fabio Riccio – e ne apprezzo l’esperienza e la serietà. Accoglierlo nella nostra segreteria è per me motivo di orgoglio: parliamo di un sindacalista già navigato.

Galeone rappresenta l’immagine di chi sa affrontare le problematiche dei colleghi.

Sono certo che la sua presenza ci consentirà di proseguire insieme un cammino fatto di serietà, coraggio, determinazione e entusiasmo.

Con questa nomina, la struttura regionale di UNARMA Calabria si rafforza ulteriormente, confermando il proprio impegno a garantire sostegno, vicinanza e rappresentanza concreta a tutti i militari.