Undicesimo Concorso Madonnari di Taurianova

Come ogni anno, anche quest’anno a Taurianova è andata in scena dal 31 luglio al 2 agosto, l’undicesima edizione del Concorso Internazionale Madonnari.

Il tema scelto per questa edizione 2026 è: il mondo con occhi umani, tra sacro e vissuto.

Un invito a raccontare il tempo che viviamo mettendo al centro il dialogo continuo tra speranza e quotidianità.

Il concorso madonnari di Taurianova prende il via nel 2016, dall’iniziativa dell’associazione culturale Amici del Parco.

L’evento è nato per valorizzare la città attraverso l’arte in una vera e propria galleria a cielo aperto.

L’arte di dipingere immagini sacre della Madonna, sulle strade, sui marciapiedi della città con gessetti e colori naturali, risale al XVI secolo e la scelta di creare questa manifestazione a Taurianova è data dal forte legame che la città ha con la Madonna della Montagna.

Quest’anno saranno presenti 57 madonnari provenienti da alcune regioni italiane e da nazioni come: Francia, Messico, Etiopia, Polonia, Germania, Russia e Ungheria; una presenza che evidenzia la capacità della manifestazione di costruire relazioni oltre i confini nazionali.

Inoltre sarà presente una delegazione del comune di Curtatone della provincia di Mantova, culla storica dell’arte madonnara italiana: un incontro che unisce due comunità, legate dalla volontà di rinnovare e custodire la tradizione artistica.

Accanto al concorso sono presenti dei laboratori dedicati ai bambini e ragazzi con disabilità e la presenza del Polo Museale di Soriano Calabro e le accademia di belle arti, che con la loro presenza amplieranno l’arte madonnara all’arte contemporanea, che merita sicuramente di essere conosciuta alle nuove generazioni e da esperienze di questo tipo, che nascono percorsi di formazione e di collaborazioni ampie.