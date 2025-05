Un’eredità di stile e bellezza: il libro di Umberto Grella chiude la settimana della moda

È stato il libro di Umberto Grella a chiudere il calendario di appuntamenti della South Italy Fashion Week, l’evento prodotto da Moema Academy in collaborazione con il Confartigianato imprese e la direzione artistica di Giada Falcone, direttrice dell’accademia e vicepresidente nazionale e presidente regionale di Donne Impresa Confartigianato.

Presentato Sabato 24 Maggio, presso la Galleria Nazionale di Cosenza, il libro “Hai reso più bello il mondo – Ora dovrai rifare il guardaroba agli angeli”, é un omaggio a Luciano Grella, figura storica del mondo sartoriale e presidente nazionale di Confartigianato Moda e attualmente é tappa numero quindici di un tour in Italia e all’estero.

Ad inaugurare l’incontro il vicesindaco Maria Locanto che ha evidenziato la forza del titolo del libro quale sintesi di una vita intensa e ricca di significato. Una storia, quella di Luciano Grella, divenuta un esempio del genio creativo italiano, capace di seminare bellezza nel mondo.

Salvatore Ascioti, presidente regionale di Confartigianato, ha parlato dell’importanza del passaggio generazionale: i giovani corrono, ma i vecchi conoscono la strada. La tradizione artigianale è un sapere antico che la tecnologia non potrà mai sostituire.

Sante Orrico, direttore artistico di Moda Movie e amico di Luciano, ha invece menzionato il suo primo incontro con Grella, avvenuto nei primi anni 2000, e ricordato la stima reciproca, le tante iniziative condivise assieme e un aneddoto in riferimento ad una performance improvvisata nel centro storico di Cosenza, davanti al Caffè Renzelli. Nel 2009 riuscì a portarlo a Cosenza per premiarlo con uno speciale Award. Le sue parole: – “Era dinamico, credeva nei giovani e nell’artigianato”.

Non é mancato un’ulteriore omaggio alla figura del compianto Luciano Grella con la proiezione di un docufilm incui si é potuta ascoltare la sua voce, rendendone la presenza quasi fisica.

A seguire, i videomessaggi di chi non ha potuto partecipare ma ha voluto essere presente con un saluto: Marco Granelli, presidente nazionale di Confartigianato Imprese, Antonio Falanga della Camera della Moda di Roma e l’attore hollywoodiano Dave Callegati.

Durante la presentazione, Umberto Grella ha esposto il tema del libro ovvero una storia personale e italiana al contempo legata alla bellezza. “Hai reso più bello il mondo”, biografia di suo padre Luciano, si apre con la prefazione di Marco Granelli, il ricordo di Maurizio Losa e le parole della sorella Diletta (lettere cariche d’affetto e gratitudine) , chiudendo con la postfazione di Matteo Secoli, presidente dell’Istituto Secoli.

Grella non è diventato stilista: lo è sempre stato. Umberto lo racconta attraverso un episodio simbolico narrato nel libro. Durante la guerra, nel 1943, in un paesino del veronese, Luciano da bambino trasformò un paracadute americano – recuperato dopo un bombardamento e nascosto per salvare un pilota – in tende per la casa. Un gesto creativo, nato in un contesto di paura, che accese in lui una scintilla già presente. Il libro attraversa così la storia della famiglia Grella intrecciandola con quella d’Italia, tra ricordi privati e incontri straordinari, da Gina Lollobrigida al Dalai Lama, sempre con uno stile fatto di semplicità, autenticità e pragmatismo, quello di Luciano. Come quando organizzò una lotteria per comprare il pullmino della scuola del figlio. Il libro rende omaggio a tutto questo: alla memoria di chi ha reso grande il made in Italy e rappresentato con orgoglio il nostro Paese.

Ed è proprio a Umberto Grella che Confartigianato ha voluto consegnare il Premio South Italy Fashion Week: “Il premio 2025 viene destinato alla memoria di Luciano Grella, scomparso lo scorso agosto. Maestro internazionale di stile, un creativo che ha sempre rappresentato al meglio il talento e l’operosità dell’eccellenza Artigiana e del Made in Italy nel mondo. Gli inizi in Lombardia, poi i grandi successi che lo portarono anche nella città di New York, fu illustre Presidente di Confartigianato Moda, con la quale operò, a partire dagli anni ‘70, con grande competenza, disponibilità, intuito ed abnegazione, dando vita ai primi Consorzi di settore con i quali contribuì allo sviluppo della Categoria Moda di Confartigianato Imprese”.