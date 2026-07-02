Unical, doppio riconoscimento internazionale per la ricerca della professoressa Maria Luisa Di Gioia

Di Nicoletta Toselli

L’Università della Calabria ottiene un importante riconoscimento internazionale nel campo della ricerca farmaceutica grazie al progetto PharmEutectics, sviluppato dalla professoressa Maria Luisa Di Gioia, docente del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione, insieme alla professoressa Gabriela Guillena Townley e al ricercatore Alejandro Cores Rodríguez dell’Università di Alicante.

Nel giro di pochi giorni il progetto ha conquistato due prestigiosi premi internazionali. Il 17 giugno, presso l’Università di Alicante, PharmEutectics è stato insignito del Premio IMPULSO 2026 come Miglior Progetto di Imprenditoria Femminile. Il 26 giugno è arrivato anche il Q Pharma Award, assegnato nell’ambito dei New Business Ideas Awards promossi dalla Fondazione FUNDEUN.

Quest’ultimo riconoscimento è stato attribuito al termine di una selezione che ha coinvolto 85 progetti imprenditoriali, successivamente ridotti a 50 finalisti e infine a 14 vincitori. La cerimonia di premiazione si è svolta al Castello di Santa Bárbara di Alicante.

Il progetto PharmEutectics punta a sviluppare processi innovativi per la produzione di principi attivi e formulazioni farmaceutiche attraverso l’impiego dei Deep Eutectic Solvents (DES), solventi appartenenti alla cosiddetta chimica verde. L’obiettivo è ridurre l’utilizzo dei solventi tradizionali, diminuire l’impatto ambientale dei processi produttivi e migliorare l’efficienza dell’industria farmaceutica, favorendo il trasferimento delle innovazioni dal laboratorio alle imprese.

«Ricevere due importanti riconoscimenti internazionali nell’arco di pochi giorni rappresenta un motivo di grande soddisfazione – ha dichiarato la professoressa Maria Luisa Di Gioia –. Questi premi testimoniano il valore della ricerca svolta presso il nostro Dipartimento e confermano come la chimica verde possa offrire nuove opportunità per rendere l’industria farmaceutica più sostenibile, efficiente e innovativa».

Per l’Università della Calabria il doppio riconoscimento rappresenta un’ulteriore conferma della qualità della ricerca scientifica sviluppata nei propri dipartimenti e della capacità di partecipare con successo a progetti di respiro internazionale, rafforzando il dialogo tra ricerca, innovazione e sistema produttivo.