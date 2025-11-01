Unical, Giusi Princi: “Auguri al neo Rettore Gianluigi Greco e grazie a Nicola Leone, risorsa preziosa per la Calabria e per l’Europa”

Cosenza, 1 novembre 2025 – “Rivolgo un sincero augurio di buon lavoro al neo Magnifico Rettore dell’Università della Calabria, Gianluigi Greco, figura di primo piano nella comunità scientifica e accademica, autorevole esperto di Intelligenza Artificiale a livello nazionale e internazionale. Sono certa che il professor Greco saprà proseguire e consolidare il percorso di eccellenza dell’Università della Calabria, rafforzando ulteriormente il ruolo dell’Unical quale cuore pulsante della crescita culturale di intere generazioni e leva di sviluppo per il territorio”. Lo afferma l’europarlamentare calabrese Giusi Princi, dopo il passaggio di consegne tra il Rettore uscente dell’Unical Nicola Leone e il nuovo Rettore Gianluigi Greco.

“Un sentito ringraziamento – prosegue l’eurodeputata – va al Magnifico Rettore uscente, Nicola Leone, con il quale ho avuto il privilegio di lavorare in Calabria. Sotto la sua guida illuminata, l’Università della Calabria si è affermata come punto di riferimento internazionale per la qualità della didattica e della ricerca scientifica, divenendo anche modello per il rientro dei talenti e la valorizzazione delle competenze. Sono certa che il professor Leone continuerà a rappresentare una risorsa preziosa non solo per l’Ateneo ma per tutta la Calabria e per l’Europa”.

“L’intensa e partecipata cerimonia di passaggio di consegne – conclude Giusi Princi – ha restituito l’immagine di una comunità universitaria coesa ed entusiasta, capace di coniugare tradizione e futuro, espressione di un Ateneo moderno, innovativo e sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale”.