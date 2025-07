Unical, orientamento al lavoro per 300 operatori servizio civile CSV

Circa 300 operatori volontari di servizio civile, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, hanno partecipato ai primi tre incontri del percorso di tutoraggio promosso dal CSV Cosenza nell’ambito del programma “Attivaneet 2025” che si sono svolti il 24 giugno, il 2 e 3 luglio all’Università della Calabria e che poi proseguiranno l’8 luglio sul territorio provinciale e il 15 luglio con una visita guidata in Sila.

I giovani operatori, che svolgono attività sociali nei progetti che vedono coinvolti enti di terzo settore di tutta la provincia e piccoli comuni, termineranno la propria esperienza nel mese di settembre.

Avvicinandosi la chiusura del programma, il Centro servizi li coinvolge nell’attività di tutoraggio al fine di fornirgli strumenti utili per spendere al meglio le proprie competenze nella ricerca attiva del lavoro con i partner del percorso: Università della Calabria, Centro per l’Impiego di Cosenza, CISL Scuola, Accademia Da Vinci, MicreoHub, Fondazione ITS Academy Elaia Calabria, Parco della Sila, ASIT (Associazione Sud Italia Trapiantati), ARSAC e Confesercenti provinciale.