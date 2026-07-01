Un’infanzia felice, a Saracena parte estate creativa

Un campo estivo può diventare davvero uno spazio educativo, relazionale e creativo, nel quale, soprattutto i più piccoli, possono imparare a stare insieme, leggere, giocare, esprimersi e condividere esperienze sotto la guida di adulti competenti.

È con questo spirito che prende il via oggi (mercoledì 1) l’Estate Creativa – Il Fiore di Aria, iniziativa dedicata ai bambini dai 4 ai 10 anni.

È quanto fa sapere il sindaco Renzo Russo, sottolineando il valore dell’iniziativa promossa dall’Associazione culturale Il Fiore di Aria, presieduta da Barbara Forte, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Il Comune ha messo a disposizione la struttura della Scuola dell’Infanzia di Saracena, nei pressi del campo sportivo.

Il campo estivo si svolgerà da oggi e fino al 15 luglio, esclusi sabato e domenica, dalle ore 15.30 alle ore 18.

Le attività coinvolgeranno oltre 30 bambini e saranno organizzate con la presenza quotidiana di cinque operatori messi a disposizione dall’Associazione che fornirà anche i materiali necessari ai laboratori.

Il programma prevede laboratori creativi, attività con il sale, momenti dedicati al disegno e al colore, lettura creativa, baby dance, attività motorie e giochi di gruppo pensati per favorire interazione, socialità e partecipazione.

Le proposte saranno alternate nel corso delle giornate, così da garantire ai bambini un’esperienza dinamica, stimolante e adatta alle diverse età.

L’Associazione Il Fiore di Aria opera con particolare attenzione alle attività rivolte ai bambini, soprattutto nel campo della lettura.

Durante tutto l’anno promuove anche una biblioteca di scambio, confermando un impegno costante nella costruzione di occasioni educative, culturali e relazionali per l’infanzia.

La prima giornata è stata dedicata all’accoglienza dei bambini e alla distribuzione dei gadget offerti dall’Unione per la Difesa dei Consumatori (UDiCon): maglietta, zaino, matite colorate, quaderno, fumetti e materiali utili alle attività.

La maglietta diventerà l’uniforme dell’intero campo estivo e ogni bambino riceverà anche una medaglia con il proprio nome e una tessera personalizzata di entrata e uscita.

Al termine del percorso saranno consegnati gli attestati di partecipazione che serviranno a riconoscere il cammino fatto da ciascun bambino, valorizzando presenza, impegno, curiosità e capacità di stare nel gruppo.

L’Amministrazione comunale conclude il Sindaco continuerà a sostenere iniziative di questo tipo, perché una comunità attenta è una comunità che si prende cura di tutte le fasce d’età, a partire dai più piccoli.

Mettere a disposizione spazi pubblici, collaborare con le associazioni e favorire attività educative di qualità significa investire sul presente dei bambini e sul futuro della nostra comunità.