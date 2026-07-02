Unioncamere Calabria condivide la strategia della regione sul tavolo permanente con Hong Kong

Il Presidente di Unioncamere Calabria, Pietro Falbo è intervenuto ai lavori del tavolo promosso dall’Assessore alla Cooperazione internazionale Antonio Montuoro – d’intesa con gli Assessori Giovanni Calabrese e Gianluca Gallo – nell’ambito della visione strategica guidata dal Presidente Roberto Occhiuto.

“La nascita di questo tavolo permanente con un hub finanziario globale come Hong Kong segna un passo importante per l’economia del nostro territorio ha dichiarato il Presidente Pietro Falbo siamo di fronte all’avvio di un percorso strutturato che Unioncamere Calabria condivide e sostiene.”

“L’internazionalizzazione delle imprese e la valorizzazione del tessuto produttivo locale sui mercati esteri rientrano, da sempre, tra i pilastri fondamentali della nostra mission istituzionale ha commentato Falbo mettere a sistema le nostre eccellenze e connetterle con le grandi reti asiatiche significa offrire loro una reale prospettiva di crescita.”

“In questo scenario ha aggiunto Falbo un ruolo cruciale è svolto da Unioncamere Calabria in qualità di sportello regionale della rete europea Enterprise Europe Network (EEN) attraverso il quale eroghiamo servizi specialistici e gratuiti di informazione, orientamento sui mercati esteri, supporto all’innovazione e trasferimento tecnologico, offrendo alle PMI gli strumenti concreti per competere a livello globale.”

“Grazie alla conoscenza capillare del territorio e al legame diretto con le imprese ha concluso Falbo Unioncamere Calabria è pronta a supportare le aziende calabresi affinchè possano cogliere appieno le opportunità derivanti dai prossimi incontri operativi e dai B2B commerciali con i partner asiatici.”