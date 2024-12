“Uniti per gli Ospedali Calabresi”: al via la raccolta fondi del Movimento Femminile DC Calabria

Il Movimento Femminile della Democrazia Cristiana Calabria lancia un’iniziativa solidale a favore degli ospedali della regione, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di alcuni reparti chiave. Attraverso la campagna “Uniti per gli Ospedali Calabresi”, il movimento invita la cittadinanza a sostenere con donazioni il potenziamento dei reparti di Pediatria e Oncologia degli ospedali di Cetraro, Paola e Catanzaro.

Pediatria dell’Ospedale Gino Iannelli di Cetraro: necessità di due bilance digitali per neonati;

Oncologia dell’Ospedale San Francesco di Paola: richiesta di un sistema elimina-code per migliorare l’efficienza del reparto;

Pediatria Oncologica dell’Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro: servono banchetti e tavoli pieghevoli per i letti ospedalieri, al fine di offrire maggior comfort ai giovani pazienti.

L’iniziativa è realizzata in sinergia con l’Associazione socio-culturale L’Albero delle Idee, attiva nel settore del volontariato in tutta la Calabria. L’associazione si occuperà di raccogliere i fondi, acquistare il materiale richiesto e consegnarlo ai reparti ospedalieri, in accordo con i medici responsabili.