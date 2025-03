Università e territorio insieme per la crescita, importante intesa Crui-Anci

Nei giorni scorsi la presidente della Crui, Giovanna Iannantuoni, ha stipulato un importante protocollo con Anci che mira ad accrescere la collaborazione a tutto campo tra Comuni e Università, partendo dalle materie di interesse comune, per realizzare attività di integrazione sociale, coesione e inclusione.

L’intesa ribadisce l’impegno finalizzato all’avvio di diverse attività come lo scambio di informazioni e buone pratiche su pianificazione urbana e territoriale, sostenibilità, innovazione sociale, nonché la promozione di studi congiunti per elaborare progetti, programmi e strategie per rilanciare e sviluppare la competitività e l’attrattività del territorio.

“Desidero esprimere un plauso alla presidente della Crui dichiara il rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro Giovanni Cuda per aver ribadito, attraverso questo protocollo, la necessità di Università e Comuni di camminare insieme.

La crescita di un territorio dipende dalla crescita dell’Università e viceversa, ed è importante sottolinea Cuda che si prenda sempre più contezza di questo legame imprescindibile e dell’apporto significativo che l’Università offre al territorio in cui è ubicata in termini di ricerca, sviluppo, coesione sociale e sostenibilità”.

Il protocollo nasce a seguito dell’indagine curata da Anci sulle collaborazioni fra Università e amministrazioni comunali dalla quale emerge come il rapporto tra università e città sia elemento cruciale per la coesione sociale (su 200 forme di cooperazione attivate, il 50% sono state di tipo scientifico, il 30,5 logistico ed infrastrutturale, l’11,5% culturale e l’8% di carattere formativo).

La stipula del protocollo anticipa la Giornata Nazionale dell’Università che, quest’anno, per volontà di Crui, si sviluppa con Anci.

Un momento di incontro e condivisione del sapere per svelare al territorio ricerche, attività e iniziative portate avanti dagli atenei.

Anche l’Università Magna Graecia di Catanzaro parteciperà alla Giornata dell’Università in calendario il 20 marzo. I dettagli del programma saranno resi noti nei prossimi giorni.