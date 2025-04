Università Magna Graecia di Catanzaro, progetto “Giovani in Biblioteca”: cultura, inclusione e crescita personale per oltre 1.700 giovani

Promuovere la cultura, contrastare l’isolamento giovanile e costruire comunità. Sono questi i principali obiettivi del progetto “Giovani in Biblioteca” promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e realizzato con grande successo dal Sistema Bibliotecario d’Ateneo (SBA) dell’Università Magna Graecia. Grazie alla vittoria del bando nazionale e al finanziamento di 120.000 euro, il Sistema Bibliotecario dell’ateneo di Catanzaro ha programmato, negli ultimi dodici mesi, un fitto e interessante calendario di eventi culturali, laboratori e momenti formativi rivolti, in particolare, ai giovani con lo scopo di avvicinarli alla biblioteca come luogo vivo, dinamico, di aggregazione e crescita.

Il progetto ha avuto diverse finalità: offrire ai giovani strumenti per scoprire i propri talenti, migliorare la consapevolezza e l’autostima, acquisire competenze utili all’inserimento nel mondo del lavoro con corsi per imparare a scrivere un curriculum efficace, incontri motivazionali, letture condivise e momenti guidati dedicati all’ascolto della musica. Tra le iniziative più apprezzate anche l’apertura di un laboratorio teatrale e di una sala home cinema, strumenti fondamentali per la maturazione emotiva e sociale dei giovani. Un evento speciale, frutto dell’esperienza teatrale, è in programma il 6 giugno nel Teatro dell’Area Multimediale del Sistema Bibliotecario. In scena, per la regia del maestro Marco Paoli, la rappresentazione “Ulisse verso Itaca: passaggio in Calabria”, uno spettacolo simbolico e intenso che invita a riflettere sul senso del viaggio e della ricerca interiore, alla base dell’intero progetto. Con oltre 1.700 giovani coinvolti, il progetto “Giovani in Biblioteca” ha dimostrato che la cultura è uno strumento di inclusione, orientamento e ispirazione. L’Università Magna Graecia di Catanzaro, attraverso il suo Sistema Bibliotecario, ha saputo interpretare questo spirito offrendo non solo spazi moderni ma, soprattutto, luoghi di possibilità in cui ogni giovane si è sentito accolto, valorizzato e ascoltato.

Mercoledì 11 giugno si terrà, nell’aula D6 dell’Umg, l’ultimo appuntamento dedicato al tema della crescita personale.

Il progetto “Giovani in biblioteca” volge al termine ma lascia un’eredità importante: la convinzione c