Università Magna Graecia e Comano legione carabinieri Calabria, un’allenza virtuosa per la formazione dei militari

Un nuovo significativo passo verso l’eccellenza nella formazione delle Forze dell’Ordine è stato compiuto grazie all’avvio di una virtuosa collaborazione tra Università Magna Graecia di Catanzaro e Legione Carabinieri Calabria, guidata dal Comandante, generale di brigata Riccardo Sciuto.

Nella sede del Comando Legione Carabinieri Calabria, si è tenuta la lezione dal titolo “La psicologia nel contesto giuridico: riferimenti teorici e pratici per gli operatori delle forze dell’ordine”, un evento che segna l’inizio di un percorso formativo condiviso, nonché il punto di svolta nella preparazione degli operatori impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza pubblica.

La richiesta di collaborazione, partita direttamente dal Comando Legione Carabinieri Calabria, testimonia la crescente attenzione delle istituzioni verso la formazione multidisciplinare degli operatori.

L’inserimento della psicologia all’interno del percorso didattico rappresenta una scelta lungimirante che arricchisce il bagaglio professionale dei Carabinieri con strumenti fondamentali per comprendere e gestire al meglio le dinamiche relazionali e per attuare metodologie scientifiche specifiche nei contesti che caratterizzano l’attività che quotidianamente svolgono.

Il magnifico rettore dell’Umg, prof. Giovanni Cuda, e la docente Vaccaro hanno accolto la proposta con grande entusiasmo esprimendo compiacimento per la richiesta pervenuta dalla Legione Carabinieri e sottolineando la lungimiranza di un’iniziativa formativa innovativa per il territorio che dimostra un’attenzione specifica verso il mondo della psicologia.

Il percorso consentirà, infatti, agli operatori di affinare le proprie competenze tecnico-metodologiche, migliorando così la qualità del servizio offerto alla collettività.

L’iniziativa formativa offre molteplici vantaggi anche per la comunità civile che si troverà ad interagire con operatori sempre più competenti, traducendo questo in una maggiore fiducia e collaborazione tra forze dell’ordine e popolazione, elementi fondamentali per la sicurezza e la coesione sociale. Un investimento, dunque, che si riflette positivamente sull’efficienza del servizio prestato dai Carabinieri.

Durante la prima lezione, la docente Maria Grazia Vaccaro ha illustrato le principali teorie psicologiche applicate al contesto giuridico con particolare attenzione ai bias cognitivi, fenomeno che fa riferimento alla distorsione cognitiva che può portare ad una deviazione dalla norma o dalla razionalità nei processi mentali di giudizio.

Per l’Università Magna Graecia l’avvio di questa importante collaborazione è motivo di orgoglio.

L’UMG è stata, infatti, scelta come partner formativo dal Comando Legione Carabinieri Calabria, un importante riconoscimento della qualità dell’offerta didattica dell’Ateneo di Catanzaro che si conferma punto di riferimento non solo per la formazione accademica, ma anche per la crescita professionale e umana di chi opera al servizio della comunità, come motore di progresso culturale e sociale per l’intero territorio calabrese.