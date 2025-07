Università Magna Graecia e Csen insieme per promuovere la formazione e l’orientamento degli studenti di scienze motorie in ambito sportivo

Con l’obiettivo di perfezionare il percorso formativo degli studenti universitari iscritti al Corso di Laurea in Scienze Motorie, l’Università Magna Graecia ha avviato un’importante collaborazione con CSEN, il Centro Sportivo Educativo Nazionale che si occupa della preparazione professionale di istruttori e tecnici sportivi.

L’integrazione tra percorso accademico e mondo del lavoro è l’elemento chiave per garantire agli studenti universitari l’acquisizione delle competenze necessarie per affrontare le sfide del futuro e della professione.

In questo contesto, la convenzione stipulata tra Università Magna Graecia e Csen – Comitato provinciale di Catanzaro rappresenta un’opportunità straordinaria per la formazione tecnico sportiva specialistica e per l’orientamento dei giovani che aspirano ad accedere alle varie carriere nel vasto e dinamico settore sportivo.

Una partnership vincente che, con riferimento al decreto legislativo n. 36 del 2021 e alla riforma del mondo sportivo, garantirà una formazione completa utile per consentire ai giovani di passare dalla teoria alla pratica, dal sapere al saper fare.

L’accordo Umg-Csen prevede l’avvio di un tirocinio che sarà svolto dagli studenti universitari, compresi coloro che frequentano dottorati di ricerca, scuola di specializzazione, corsi di perfezionamento e master dell’UMG, nella sede Csen di Catanzaro e sarà finalizzato ad alternare momenti di studio e lavoro.

“Siamo felici di poter offrire agli studenti di Scienze Motorie dell’Umg ha affermato il rettore prof. Giovanni Cuda questa preziosa opportunità grazie all’avvio della collaborazione con Csen.

Un sentito ringraziamento va al vicepresidente nazionale, dott. Francesco De Nardo, al presidente del Corso di Laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività motorie preventive e adattate, prof. Gian Pietro Emerenziani, e al presidente del Corso di Laurea triennale in Scienze Motorie e Sportive, prof. Federico Quinzi, per aver dato il via a questa importante sinergia che consentirà di investire non solo nella formazione dei professionisti di domani, ma anche nel rafforzamento del legame tra percorso accademico e mondo del lavoro, a beneficio dell’occupabilità dei nostri laureati”.

Il vicepresidente nazionale Csen, dott. Francesco De Nardo, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di poter cooperare con la prestigiosa e storica Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro con la finalità di accrescere gli standard e le skills dei futuri esperti in materia di Scienze e Tecniche dello Sport e delle Attività motorie preventive e adattate, soprattutto attraverso un incontro tra il mondo dello sport intra CONI ed il mondo accademico, alla luce della riforma dello sport (articoli 41 e 42 del decreto legislativo n. 36/2021) che chiarisce ambiti e prerogative del chinesiologo e del tecnico sportivo. Un sentito grazie va al magnifico rettore, prof. Giovanni Cuda, esteso ai professori Gian Pietro Emerenziani e Federico Quinzi, per la lungimiranza e la visione dimostrate rispetto agli obiettivi del protocollo d’intesa, nonché per aver gettato le basi di una collaborazione che porterà, di sicuro, risultati concreti a favore dei giovani professionisti che saranno protagonisti di questo progetto”.

L’accordo strategico siglato dal rettore dell’Umg, prof. Giovanni Cuda, e dal vicepresidente nazionale di Csen, dott. Francesco De Nardo, consentirà agli studenti di Scienze Motorie dell’Università Magna Graecia di Catanzaro di applicare le conoscenze acquisite in aula, sviluppare abilità specifiche del settore, fare networking, entrare in contatto con professionisti e di scoprire le molteplici sfaccettature che caratterizzano il mondo sportivo.

Oltre al tirocinio pratico, la collaborazione garantirà agli studenti un prezioso supporto nell’attività di orientamento al lavoro grazie alla figura del tutor dedicato che avrà il compito di accompagnare i giovani in un percorso formativo finalizzato allo sviluppo di competenze e professionalità.

La collaborazione avviata rappresenta un ponte fondamentale tra la teoria accademica e la pratica sul campo e prevede la programmazione di una serie di iniziative condivise (tirocini pratici, stages e attività formative mirate) per la durata di 3 anni, a partire dall’Anno Accademico 2025/2026.