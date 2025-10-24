Università Mediterranea: diciannove docenti tra i ricercatori più citati dalla Stanford University
Senatrice Minasi: "Un'eccellenza frutto di un lavoro solido di squadra. Congratulazioni al rettore Zimbalatti e a tutta la comunità universitaria"
«Il primato internazionale dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
ne conferma lo status di eccellenza nella ricerca e nell’alta formazione: un traguardo
che dà lustro alla città, alla sua comunità accademica e a tutta la Calabria».
La Senatrice della Lega Tilde Minasi commenta così gli ultimi dati che riguardano i
l’Ateneo reggino: 19 i docenti delle aree Stem ed economiche entrati nella classifica
dei ricercatori più citati dalla Stanford University.
«Un risultato prestigiosissimo che non è un episodio isolato – aggiunge la Senatrice
– ma l’esito di un lavoro solido, di squadra e visione, mirabilmente guidato dal
Rettore Giuseppe Zimbalatti: docenti, ricercatori, studenti e personale tecnico-
amministrativo hanno costruito nel tempo una comunità capace di misurarsi nei
contesti più competitivi.
La Mediterranea – continua – è un vero motore di sviluppo, soprattutto nelle facoltà
scientifiche ed economiche, come dimostra questo successo: genera conoscenza,
trasferisce innovazione al tessuto produttivo e offre ai nostri giovani opportunità
concrete qui, sul loro territorio, alimentando la scelta di restare, formarsi e crescere
nella propria terra, senza dover andar via.
Questo riconoscimento – sottolinea Minasi – si inserisce in una stagione nella quale
anche altre realtà della nostra regione e del Sud stanno affermando il proprio
valore: un motivo in più per consolidare percorsi di qualità e farne leva di crescita
per l’intero sistema.
Al Rettore Zimbalatti, ai docenti, ai ricercatori e a tutte la Mediterranea nelle sue
componenti – conclude la Senatrice – va il mio ringraziamento: la Calabria dimostra
ancora una volta eccellenza. Difendiamo e valorizziamo questo capitale di qualità
perché diventi futuro per i nostri giovani e crescita per il territorio».