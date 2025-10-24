Reggio Calabria

Università Mediterranea: diciannove docenti tra i ricercatori più citati dalla Stanford University

Senatrice Minasi: "Un'eccellenza frutto di un lavoro solido di squadra. Congratulazioni al rettore Zimbalatti e a tutta la comunità universitaria"

Foto di Redazione Redazione2 ore fa
36 minuto di lettura

«Il primato internazionale dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
ne conferma lo status di eccellenza nella ricerca e nell’alta formazione: un traguardo
che dà lustro alla città, alla sua comunità accademica e a tutta la Calabria».
La Senatrice della Lega Tilde Minasi commenta così gli ultimi dati che riguardano i
l’Ateneo reggino: 19 i docenti delle aree Stem ed economiche entrati nella classifica
dei ricercatori più citati dalla Stanford University.
«Un risultato prestigiosissimo che non è un episodio isolato – aggiunge la Senatrice
ma l’esito di un lavoro solido, di squadra e visione, mirabilmente guidato dal
Rettore Giuseppe Zimbalatti: docenti, ricercatori, studenti e personale tecnico-
amministrativo hanno costruito nel tempo una comunità capace di misurarsi nei
contesti più competitivi.
La Mediterranea – continua – è un vero motore di sviluppo, soprattutto nelle facoltà
scientifiche ed economiche, come dimostra questo successo: genera conoscenza,
trasferisce innovazione al tessuto produttivo e offre ai nostri giovani opportunità
concrete qui, sul loro territorio, alimentando la scelta di restare, formarsi e crescere
nella propria terra, senza dover andar via.
Questo riconoscimento – sottolinea Minasi – si inserisce in una stagione nella quale
anche altre realtà della nostra regione e del Sud stanno affermando il proprio
valore: un motivo in più per consolidare percorsi di qualità e farne leva di crescita
per l’intero sistema.
Al Rettore Zimbalatti, ai docenti, ai ricercatori e a tutte la Mediterranea nelle sue
componenti – conclude la Senatrice – va il mio ringraziamento: la Calabria dimostra
ancora una volta eccellenza. Difendiamo e valorizziamo questo capitale di qualità
perché diventi futuro per i nostri giovani e crescita per il territorio».

Tag
Foto di Redazione Redazione2 ore fa
36 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Redazione

Redazione

© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio